Paweł Hartlieb był aktorem i piosenkarzem związanym z polską sceną muzyczną i teatralną. Karierę rozpoczął jako solista w Studiu Artystycznym "Metro", gdzie stawiał swoje pierwsze kroki na scenie. Następnie związał się z Teatrem Studio Buffo, jednym z najbardziej znanych miejsc kulturalnych w Warszawie, gdzie przez lata realizował swoje pasje artystyczne.

W swojej karierze muzycznej Paweł Hartlieb występował również jako chórzysta. Miał okazję śpiewać w chórkach u wielu znanych polskich artystów, w tym u Natalii Kukulskiej, Katarzyny Cerekwickiej i Michała Bajora. Jego głos i talent wspierały występy tych gwiazd, a obecność w ich zespołach była dowodem na jego profesjonalizm i umiejętności.

Nie żyje Paweł Hartlieb

Informację o śmierci Pawła Hartlieba podał Kwartet Szafa Gra - zespół, którego był niegdyś członkiem. Artysta zmarł nagle w wieku 51 lat. Na ten moment brak jest szczegółowych informacji na temat okoliczności jego śmierci ani dokładnej lokalizacji zdarzenia.

Zespół Kwartet Szafa Gra wyraził swój żal z powodu odejścia byłego kolegi. W publikacji, którą zamieszczono w mediach społecznościowych, podkreślono, że Hartlieb był nie tylko utalentowanym artystą, ale również cenionym człowiekiem.

Dzisiaj odszedł Paweł Hartlieb... Poznaliśmy się w teatrze Buffo gdzie graliśmy razem w wielu spektaklach. Po powstaniu Szafy występował z nami przez parę lat. Opuścił nas 11 lat temu mając inne plany na życie... Smutno nam bardzo, odpoczywaj Pawełku w spokoju

Paweł Hartlieb był mężem Doroty Szelągowskiej

Prywatnie Paweł Hartlieb był pierwszym mężem Doroty Szelągowskiej - znanej projektantki wnętrz i prezenterki telewizyjnej. Choć ich związek należy już do przeszłości, Hartlieb pozostawał w świadomości mediów i publiczności również ze względu na tę relację. Dorota Szelągowska i Paweł Hartlieb doczekali się syna - Antoniego.

Rodzinie i bliskim składamy wyrazy współczucia.

