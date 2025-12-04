Paweł Hartlieb był aktorem, wokalistą i artystą dubbingowym, którego śmierć poruszyła środowisko artystyczne. Urodził się w 1974 roku i już jako dziecko związał się z muzyką i sceną. Jako młody chłopiec był członkiem Zespołu Reprezentacyjnego ZHP Gawęda. To właśnie tam jego talent zauważył Włodzimierz Korcz, pod którego kierunkiem Hartlieb wystąpił w widowisku "Gawęda i Detektywi".

Wczesne zaangażowanie w działalność artystyczną zaowocowało późniejszymi sukcesami. Paweł Hartlieb przez lata rozwijał swoją karierę, zarówno jako solista, jak i członek zespołów i teatrów. Jego wkład w kulturę był zauważalny już od najmłodszych lat, co potwierdza jego udział w dziecięcych produkcjach scenicznych.

Śmierć Pawła Hartlieba wstrząsnęła opinią publiczną

Paweł Hartlieb zmarł 3 grudnia 2025 roku w wieku 51 lat. Informację o jego śmierci potwierdzili m.in. zespół Szafa Gra, internetowy profil dubbingowy Widzę Głosy oraz Fundacja dla Gawędy. Artystę żegnają liczni przyjaciele i współpracownicy z różnych etapów jego kariery.

Zespół Szafa Gra, z którym Hartlieb współpracował przez wiele lat, napisał: "Poznaliśmy się w teatrze Buffo, gdzie graliśmy razem w wielu spektaklach. Po powstaniu Szafy występował z nami przez parę lat. Opuścił nas 11 lat temu mając inne plany na życie. Smutno nam bardzo, odpoczywaj Pawełku w spokoju".

Artystę wspominają również osoby związane z Gawędą oraz fani jego twórczości dubbingowej. Wspólnota artystyczna podkreśla jego wielki talent, życzliwość i pasję do sztuki, którą dzielił się z widzami przez ponad trzy dekady.

Hartlieb był byłym mężem Doroty Szelągowskiej, z którą miał syna Antoniego Sztabę. Informacje o dokładnym miejscu śmierci nie zostały podane.

Michał Rudaś żegna Pawła Hartlieba

Wśród licznych pożegnalnych wpisów w mediach społecznościowych pojawił się poruszający post Michała Rudasia, cenionego wokalisty, który miał okazję współpracować z Pawłem Hartliebem. Pod jego czarno-białym zdjęciem napisał:

Niestety odszedł Paweł Hartlieb... Występowaliśmy razem ponad 20 lat temu w programie ''Jaka to melodia'' - w sumie przez około rok. Wspominam Pawła jako serdecznego kolegę i bardzo utalentowanego wokalistę - niezapomniany głos z piosenek z pierwszej części ''Tarzana''

Na koniec podziękował mu nie tylko za wspólnie spędzony czas.

Dziękuję Ci za wspólny, dobry czas i inspiracje. Niech Ci tam będzie dobrze Pawełku

Kariera Pawła Hartlieba

W 1994 roku Hartlieb zadebiutował w Studiu Artystycznym "Metro" przy Teatrze Studio Buffo w Warszawie. Współpracował tam z Januszem Józefowiczem i występował we wszystkich produkcjach teatru do około 2002 roku. Dla wielu widzów artysta na zawsze pozostanie związany z Buffo i "Metrem".

W 2002 roku dołączył do Teatru Muzycznego Roma, jednej z najważniejszych scen musicalowych w Polsce. Zagrał tam jedną z głównych ról – Doodiego – w musicalu "Grease". Ta rola przyniosła mu uznanie wśród publiczności i krytyków. Współtworzył także w latach 2001–2013 kwartet satyryczno-wokalny Szafa Gra, który łączył muzykę z humorem.

W 2010 roku zaprezentował się jako solista, dając koncert autorskich piosenek pt. "Wszystko, o co prosiłem". Współpracował także z wieloma znanymi polskimi artystami, śpiewając chórki m.in. na płytach Natalii Kukulskiej, Katarzyny Cerekwickiej i Michała Bajora.

Poza sceną teatralną, Paweł Hartlieb coraz częściej pojawiał się na ekranie. Widzowie mogli go zobaczyć w popularnych serialach takich jak "Na Wspólnej", "Klan", "Przyjaciółki" oraz "M jak Miłość". Zagrał również w filmie "Planeta Singli 2", co świadczy o jego wszechstronności i zdolności do odnajdywania się zarówno na scenie, jak i przed kamerą.

Hartlieb był również cenionym artystą dubbingowym. Udzielał głosu postaciom w takich produkcjach jak "Tarzan" i "Król Lew 2", co przyniosło mu rozpoznawalność wśród fanów dubbingu i młodszych widzów.

