Niedawno media obiegła informacja o tym, że Dorota Gardias zachorowała na koronawirusa a jej stan jest ciężki, przez co jest podłączona do respiratora. O ile zakażenie wirusem COVID-19 okazało się prawdziwe, to sama dziennikarka zdementowała pozostałe doniesienia. Jednocześnie oświadczyła, że czuje się coraz lepiej, a jej córeczka jest w domu pod opieką taty. Temat choroby Doroty Gardias poruszyła również Agnieszka Woźniak-Starak na antenie "Dzień Dobry TVN".

Dlaczego wypowiedź Agnieszki Woźniak-Starak wywołała w niej takie emocje?

Dorota Gardias wzruszona słowami Agnieszki Woźniak-Starak

Agnieszka Woźniak-Starak na antenie "Dzień Dobry TVN" postanowiła odnieść się do pojawiających się w mediach informacji na temat zdrowia Doroty Gardias:

Informacje, że Dorota Gardias leży pod respiratorem, nie są prawdziwe. Dorotka czuje się coraz lepiej, a jej córeczka jest w domu pod opieką taty - powiedziała

Gospodynie programu jednocześnie skierowały w stronę zmagającej się z koronawirusem dziennikarki kilka słów wsparcia. Dorota Gardias postanowiła podziękować za miłe słowa na swoim Instagramie:

Moje kochane "Dzień dobry TVN"... Nie będę ukrywać, popłakałam się. Dziękuję Wam za wsparcie, za sms-y i dobrą energię. Przytulam wszystkich z redakcji bez wyjątku. Tęsknie za Wami bardzo!

Na wpis koleżanki z pracy zareagowała także Ewa Drzyzga:

Dorotko, przytulam i mam nadzieję, że Twoja historia powstrzyma przed beztroską wobec koronawirusa.

Z kolei Agnieszka Woźniak-Starak jeszcze raz złożyła dziennikarce życzenia szybkiego powrotu do zdrowia:

Zdrowia Dorota i wracaj już!

Nie pozostaje nam nic innego, jak dołączyć się do tych życzeń.

Dorota Gardias i jej córka trafiły do szpitala z powodu zarażenia koronawirusem. Według najnowszych informacji wiadomo, że dziennikarka czuje się coraz lepiej a jej córka Hania jest w domu pod opieką taty.