Dorota Gardias opowiedziała o dolegliwościach po zarażeniu koronawirusem. "Ból w płucach, duszności i kłopoty z oddychaniem"  

Kilka dni temu do mediów trafiła informacja, że Dorota Gardias przebywa w szpitalu ze względu na zły stan zdrowia. Okazało się, że piękna pogodynka zmaga się z koronawirusem i niestety przechodzi chorobę bardzo poważnie. Dzisiaj na swoim InstaStory gwiazda TVN postanowiła opowiedzieć o swoich dolegliwościach, które towarzyszyły jej podczas choroby. Na szczęście teraz jest już lepiej, jednak Dorota Gardias w dalszym ciągu musi jeszcze przebywać w szpitalu.

Jako pierwszy informację o stanie zdrowia Doroty Gardias przekazał "Super Express". Według informacji dziennika, pogodynka miała zarazić się koronawirusem od swojej córki, która z kolei miała kontakt z osobą zarażoną w szkole. Z ustaleń "Super Expressu" wynikało, że Dorota Gardias ma ciężko przechodzić chorobę i ma problemy z oddychaniem - musiała zostać również podłączona do tlenu.

Teraz pogodynka postanowiła sama zabrać głos w tej sprawie i opowiedziała o swoich dolegliwościach i przebiegu choroby. Tym samym potwierdziła wcześniejsze doniesienia medialne - gwiazda TVN zaraziła się od córeczki, a jej stan zdrowia był naprawdę poważny.

Początkowo miałam gorączkę do 38,3, ból mięśni (głównie plecy), oczu, głowy, lekki kaszel. To trwało cztery dni. Te objawy zaczęły ustępować... Straciłam smak, węch i zaczął się ból w płucach, duszności i kłopot z oddychaniem (płytki oddech) - te objawy zaczęły się nasilać, dlatego trafiłam do szpitala - wyjawiła Dorota Gardias.