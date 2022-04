Dorota Gardias cierpi po rozstaniu. "Nie dociera do niej to, co się stało". Podjęła mocny krok

Dorota Gardias przeżywa rozstanie z Dariuszem Pachutem i sama próbuje zrozumieć, co się stało. Gwiazda TVN zdradziła, co planuje.

Na początku roku Dorota Gardias zdradziła, że jest zakochana. W jej życiu pojawił się sportowiec i podróżnik Dariusz Pachut. Gwiazda TVN zaufała nowemu partnerowi i postanowiła, że nie będzie go dłużej ukrywała przed mediami. Jej ukochany zdążył też nawiązać bliską relację z 9-letnią córką dziennikarki. Jednak szczęście Doroty Gardias nie trwało długo. W marcu pojawiła się szokująca wiadomość o rozpadzie jej związku. Fakt, że do rozstania doszło tak nagle może wskazywać na to, że między nią a Dariuszem Pachutem stało się coś poważnego. Osoba z otoczenia prezenterki ujawniła, że Dorota Gardias wciąż bardzo przeżywa tę sytuację i nie może uwierzyć, że jej miłość to już historia. Planuje wyjechać z Polski.

Dorota Gardias po bolesnym rozstaniu chce zabrać córkę i wyjechać za granicę: "Darek był dla niej całym światem"

Pod koniec stycznia Dorota Gardias pochwaliła się nowym partnerem. Gwiazda TVN była mocno zakochana w Dariuszu Pachucie i traktowała ten związek bardzo poważnie. Prezenterka planowała już wspólną przyszłość z ukochanym, który poznał też jej 9-letnią córeczkę Hanię. Dlatego trudno było uwierzyć w doniesienia, które niedawno pojawiły się w mediach. Wreszcie pod koniec marca Dorota Gardias potwierdziła rozstanie ze sportowcem. Według osoby z jej otoczenia znana dziennikarka nadal nie pogodziła się z tym, co stało się w jej życiu. Chce wyjechać z Polski, by nabrać dystansu.

Zobacz także: "Love Island 4": Andrzej zabrał głos po rozstaniu z Pauliną! Wymowny komentarz

Instagram @dorotagardias

Nadal nie dociera do niej to, co się stało. Darek był dla niej całym światem. Zakochała się w nim do szaleństwa i planowała wspólną przyszłość. Nikomu nie chce powiedzieć, co się wydarzyło. Ostatnio stwierdziła, że potrzebuje odpocząć, wyciszyć się. Chce wyjechać z Hanią na wakacje do Indonezji - przekazał informator na łamach "Super Expressu".

W rozmowie z mediami Dorota Gardias nie chce wchodzić w szczegóły i opowiadać o powodach nagłego rozstania. Możemy się jednak domyślać, że doszło do czegoś bardzo poważnego, skoro gwieździe TVN i Dariuszowi Pachutowi nie udało się uratować tego związku. Warto przypomnieć, że prezenterka bardzo długo ukrywała swoje życie uczuciowe przed dziennikarzami, ponieważ chciała mieć pewność, że jej partner będzie mężczyzną, z którym zwiąże się na długo.

Bliscy Doroty Gardias podkreślali, że to była szalona miłość. Para zamieszkała razem po kilku miesiącach. Podobnie jak gwiazda TVN Dariusz Pachut ma dziecko z poprzedniego związku. Gdy zaczęli się umawiać, sportowiec był już po rozwodzie. Dało się zauważyć, że połączyła ich nie tylko praca, ale również wędrówki po górach. Oboje mieli już nawet pomysł na wspólny biznes związany z górskimi wycieczkami. Po głośnym rozstaniu Dorota Gardias rzuciła się w wir pracy. Potwierdziła, że teraz chce skupić się też na córce i wspólnych wyjazdach.

TRICOLORS/East News

Zobacz także: Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel od dawna planowali rozstanie? Jak podzielą majątek?

Myślicie, że gdy emocje opadną, Dorota Gardias zdradzi, dlaczego jej związek z Dariuszem Pachutem rozpadł się tak nagle?