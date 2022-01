Dorota Gardias pochwaliła się nowym partnerem! Fani są zachwyceni: "Ale przystojniak"

Dorota Gardias znów znalazła miłość. Jakiś czas temu "Party" informowało, że pogodynka jest w związku z Dawidem , autorem książek i popularnego konta na Instagramie Żurnalista.pl. Jednak mężczyzna chce pozostać anonimowy: Dawid jest skromnym chłopakiem. Nie interesuje go show-biznes i w ogóle nie chce funkcjonować w mediach – zdradził w rozmowie z „Party” informator. Do tej pory mężczyzna nie komentował związku z Dorotą Gardias, ale teraz to się zmieniło i para opublikowała na Instagramie takie samo zdjęcie i w ten sposób potwierdziła swoją relację! Partner Doroty Gardias potwierdza ich związek! Dorota Gardias ponad rok temu rozstała się z Krzysztofem Sawickim. Przez jakiś czas była singielką, a teraz znów znalazła miłość. Od kilku miesięcy spotyka się z mężczyzną, który co prawda jest bardzo aktywny w mediach społecznościowych, ale do tej pory nie ujawnił swojej tożsamości i wszystko wskazuje na to, że nawet będąc w związku z gwiazdą – nadal chce pozostać anonimowy. Para ma już na koncie kilka wspólnych wyjazdów, a Dawid poznał nawet córkę Doroty Gardias, Hanię, która jest owocem związku pogodynki z Piotrem Bukowieckim. Teraz oboje pochwalili się na Instagramie takim samym zdjęciem, które jest pełne czułości, a fani życzą im wytrwałości w tej relacji: Wytrwałości ❤️ Szczęścia wam życzę ❤️ Oboje jesteście po przejściach... Oby teraz już zawsze było tylko lepiej. Zdrowia, miłości i szczęścia! To absolutnie jest miłość, ta z (ść) Na pewno super razem wyglądacie 😎😍 Sądzicie, że para jednak zdecyduje się pojawić razem na czerwonym dywanie? Wyświetl ten post na...