"Love Island 4": Andrzej zabrał głos po rozstaniu z Pauliną! Wymowny komentarz

Paulina z "Love Island 4" pod koniec marca poinformowała, że jej związek z Andrzejem to już przeszłość. Teraz jej były partner postanowił skomentować rozpad ich relacji

Stało się, co fani „Love Island” podejrzewali już od kilku tygodni. Paulina i Andrzej z 4. edycji show nie są już razem. Oświadczenie w tej sprawie najpierw pojawiło się na InstaStory Pauliny, która poinformowała, że ostatni czas był dla niej i Andrzeja bardzo trudny i niestety, ich związek tego nie przetrwał. Niedługo potem do oświadczenia Pauliny zdecydował się odnieść również Andrzej. Jak on komentuje rozstanie?

„Love Island 4”: Andrzej komentuje rozstanie z Pauliną

Związek Pauliny i Andrzeja, był dla fanów „Love Island” jednym z najbardziej zaskakujących, bo jak wiadomo, na „Wyspie Miłości” ta dwójka przeżywała wiele upadków i wzlotów. Wynikało to głównie z niezdecydowania Pauliny, jednak ostatecznie Andrzejowi udało się zdobyć jej serce. Paulina i Andrzej zajęli 3. miejsce w wielkim finale show i wrócili do Polski jako para. Przez pierwsze tygodnie chętnie dzielili się wspólnymi zdjęciami i relacjami, jednak od kilku tygodni coraz rzadziej ich widywaliśmy. W końcu wszystko stało się jasne – Paulina z "Love Island" poinformowała, że nie jest już z Andrzejem. Teraz do sprawy odniósł się również sam Andrzej, który udostępnił oświadczenie swojej byłej partnerki i dodał od siebie krótki komentarz.

- Jest to nasza wspólna decyzja, mamy dobre relacje i życzymy sobie nawzajem jak najlepiej i wy też nam tego życzcie – skomentował krótko Andrzej.

Wygląda więc na to, że decyzja Pauliny i Andrzeja o rozstaniu była dobrze przemyślana. Najważniejsze jednak, że byli partnerzy zakończyli swój związek w zgodzie i chcą utrzymywać ze sobą dobre relacje. Przypomnijmy, że choć wielu fanów trzymało kciuki za Paulinę i Andrzeja z „Love Island”, to jednak pojawiały się wśród nich obawy, że ta dwójka po prostu do siebie nie pasuje.

Jak zapewne pamiętają wszyscy fani „Love Island”, w 4. edycji nie narodziło się zbyt wiele związków. Z programu oprócz Pauliny i Andrzeja jako para wyszli Aleksandra i Armando oraz zwycięzcy show, Magda i Wiktor. Na szczęście w związkach tych dwóch par dalszym ciągu układa się świetnie i co więcej, zarówno Magda i Wiktor, jak i Aleksandra i Armando snują poważne plany na wspólną przyszłość. Paulinie i Andrzejowi niestety to się nie udało… Nam nie pozostaje zatem nic innego, jak życzyć im wszystkiego dobrego już na osobnych życiowych drogach…

