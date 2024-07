Każdy z nas ma pewne cechy i przyzwyczajenia, które bywają mocno denerwujące. Nie ma wyjątków. Na pewno nie jest nim gwiazdor polskiego kina Marcin Dorociński, który zapytany o swój najgorszy nawyk odparł:

Reklama

- Bałaganiarstwo. Tak, to jest nawyk, z którego od dawna próbuję się wyleczyć. Bierze się on stąd, iż uważam kuchnię za miejsce, gdzie wszystko może leżeć gdzie chce i jak chce. Wydaje mi się, że jest to jedyne pomieszczenie, które nie wymaga porządków. Dlatego wszędzie tam walają się garnki, soki, warzywa i różne tam takie. Dopiero wtedy wiadomo, do czego służy kuchnia - wyznał aktor w "Takie jest życie".

A wy jakie macie najgorsze nawyki?

Reklama

(ac)