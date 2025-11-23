Marcela Leszczak i Michał Koterski poznali się w 2016 roku. Ich relacja szybko nabrała tempa – już kilkanaście miesięcy później na świat przyszedł ich syn, Fryderyk, a para zaręczyła się. Choć początki zapowiadały stabilizację, wkrótce nadeszły pierwsze kryzysy. Para rozstała się, ale już w 2019 roku do siebie wrócili.

Ich relacja była pełna wzlotów i upadków. W 2024 roku niespodziewanie poinformowali, że wzięli ślub. Wszystko wskazywało na to, że odnaleźli spokój w relacji, aż we wrześniu 2025 roku na jaw wyszło, że zamierzają się rozwieść. Jak obecnie wyglądają ich relacje?

Marcela Leszczak szczerze o codziennym życiu po rozstaniu

Ostatnio Marcela Leszczak gościła w programie Mateusza Hładkiego "Mówię Wam", gdzie opowiedziała, jak wygląda jej codzienność po rozstaniu. Podkreśliła, że kontynuuje życie jako osoba niezależna, wychowuje syna i spełnia własne marzenia.

Życie toczy się dalej, a ja jestem jednostką niezależną i kontynuuję to życie. Mam syna, którego wychowuję. Realizuję swoje marzenia, podróżuję, zdobywam szczyty

Okazuje się, że mimo rozstania, Marceli i Koterskiemu udaje się utrzymać pozytywne relacje. W czasach, gdy coraz więcej par po rozstaniu toczy ze sobą publiczne wojny, oni mają na celu dobro synka.

Mamy cudownego syna. Dalej jesteśmy rodziną i priorytetowo traktuję to, żeby umieć się dogadać i mieć najlepsze relacje, bo Fryderyk to Michał, a Michał to Fryderyk, i już całe nasze życie będzie tak wyglądało

Marcela Leszczak sama przeżyła rozwód rodziców

W rozmowie z Mateuszem Hładkim Marcela Leszczak zdecydowała się też na szczere wyznanie, wspominając, że sama przeżyła rozstanie rodziców. Jak podkreśliła, to właśnie oni byli dla niej inspiracją do zachowania przyjacielskich relacji.

Różnie bywa to w związkach, ale ja powiem taką prywatną rzecz. Moi rodzice się rozwiedli, ja byłam świadkiem tego. Wiem, że można rozstać się w dobrych relacjach, bo tak moi rodzice zrobili, więc my też tak. Życie toczy się dalej, pozostajemy w dobrych relacjach. Michał jest super tatą i bardzo fajnym kumplem

To podejście Marcela Leszczak uznaje za kluczowe w utrzymaniu równowagi po zakończeniu związku. Dla niej rodzina to nie tylko związek dwojga dorosłych, ale przede wszystkim wspólna odpowiedzialność za dziecko.

Michał Koterski i Marcela Leszczak znów razem, fot. Artur Zawadzki/REPORTER

