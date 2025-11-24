Wszystko wskazuje na to, że Marcela Leszczak i Michał Koterski nie widzą już żadnej szansy na uratowanie swojej relacji. Jak właśnie ustalił Pudelek, modelka złożyła już pozew rozwodowy do jednego z warszawskich sądów. Według ustaleń w/w portalu, to właśnie Marcela Leszczak wystąpiła z inicjatywą zakończenia małżeństwa.

Dokument trafił do sądu w ubiegłym tygodniu, jednak na tym etapie nie nadano mu jeszcze sygnatury, co oznacza, że procedura jest na samym początku.

Koniec relacji Marceli Leszczak i Michała Koterskiego

Przypomnijmy, że relacja między Marcelą Leszczak a Michałem Koterskim była od początku bardzo dynamiczna. Para była dwukrotnie zaręczona, a ich związek wielokrotnie przeżywał wzloty i upadki. Oficjalnie ślub wzięli 14 stycznia 2024 roku, jednak kilka miesięcy temu fani zauważyli, że była uczestniczka „Top Model” zmieniła status na „wolna” i unikała publicznych komentarzy na temat swojego małżeństwa. Wówczas zaczęły pojawiać się spekulacje o kryzysie. Leszczak prosiła wtedy, by nie dzwonić i nie dopytywać o plotki.

Marcela Leszczak potwierdziła rozstanie z Michałem Koterskim

W końcu rozmowie z mediami we wrześniu 2025 roku Marcela Leszczak potwierdziła rozstanie z Michałem Koterskim.

Tak, rozstaliśmy się. Rozstania nie są żadnym powodem do świętowania czy szczycenia się. Jest to po prostu smutne doświadczenie, które trzeba przeżyć po swojemu. Pozostajemy w dobrych relacjach i stosunkach - powiedziała Leszczak w rozmowie z reporterką JastrząbPost

Mimo to wielu fanów Marceli Leszczak i Michała Koterskiego nadal miało nadzieję na ich pojednanie. Jednak patrząc na obecną sytuację, pozew rozwodowy to jasny sygnał, że to już oficjalny koniec relacji modelki i aktora.

Marcela Leszczak i Misiek Koterski biorą rozwód/ fot. Artur Zawadzki/REPORTER

