Donatan zaproponował Cleo zakupy w Mediolanie! Producent podstawił przed piosenkarką nie lada wyzwanie! Tego nie było w polskim show-biznesie. Donatan obiecał na swoim profilu na Facebooku, że jeśli spodoba mu się materiał na nowej, solowej płycie Cleo, to może ona liczyć na zakupowe szaleństwo w Mediolanie! Piosenkarka niedawno ujawniła pierwszy singiel "Zabiorę nas", który promuje jej nowy album. Tym samym gwiazda oficjalnie zakończyła swoją współpracę z Donatanem. Jednak wszystko wskazuje na to, że przyjaźń między nimi nadal ma się dobrze. Jeśli Cleo sprosta wyzwaniu Donatana, czeka ją bardzo przyjemna nagroda.

Oficjalnie WYZWANIE DLA CLEO - wiem że stać Cię na to żeby zrobić zaje***** materiał jakiego w Polsce nie odważy się zrobić nikt inny. Wiesz że jestem marudny i wymagający - pokaż mi swój materiał na płytę tak żebym słuchając go wiedział że jesteś najlepsza! Jeśli mi się spodoba zabieram Cię na zakupy do Mediolanu (chyba o tym marzy każda kobieta) masz cały dzień, kupuje Ci co tylko będziesz chciała i "sky is no limit"! Przyjmujesz? - napisał muzyk na swoim Facebooku.