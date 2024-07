Donatan i Cleo to jeden z najbardziej znanych duetów muzycznych ostatnich lat. Nagrali razem przebój “My Słowianie”, który podbił serca nie tylko polskiej publiczności, ale też całej Europy. Konkursu Eurowizji nie wygrali, ale zebrali za to dobre noty.

Ostatnio Donatan wyznał, że szuka nowej wokalistki. Pojawiły się plotki, że producent pokłócił się z Cleo i zakończył z nią współpracę. Jaka jest prawda?

Czy Cleo jest zazdrosna o to, że Donatan współpracuje teraz z Marylą?

"Nie jestem. Ogromnie się cieszę, że on może się dalej rozwijać. Ich duet to taki eksperyment, ale zapewniam Was, że nagrali świetną piosenkę i jestem pewna, że zdobędą sympatię publiczności", powiedziała AfterParty.pl Cleo.