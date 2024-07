Reklama z Eweliną Lisowską wzbudziła takie zainteresowanie i jednocześnie wywołała bardzo dużo nieprzychylnych komentarzy, że głos w tej sprawie zabrała artystka, która raczej nie komentuje takich doniesień. Wyznała, że nie wie o co tyle szumu i żeby ludzie nie oglądali, jeśli im się nie podoba. Poruszenie nie ustawało w dalszym ciągu i na ten temat wypowiedziała się nawet sieć sklepów Media Expert. Zobacz: Internauci mieli dość reklam z Lisowską. Sieć sklepów podjęła już pewne kroki

Negatywnych komentarzy nie rozumie producent muzyczny, Donatan. Muzyk stanął w obronie młodej artystki i podzielił się swoją opinią na Facebooku. Jak zawsze szczery podkreślił, że Lisowska zrobiła dobrą piosenkę, która została wykorzystana w reklamie, więc może cieszyć się podwójnie, ponieważ zarobiła dwa razy na jednym utworze. Oczywiście dogryzł też wszystkich tym, którzy nie są zadowoleni z emisji tych reklam. Zrobił to w swoim stylu:

Większość krytykuje udział Eweliny Lisowskiej w reklamie..a ja przeciwnie uważam że to dobra decyzja. MASZ OKAZJĘ TO KORZYSTAJ! Dziewczyna zrobiła hita, zarobiła na nim dobry sos, potem sprzedała ten numer do reklamy i zarobiła kolejny raz. I bardzo dobrze! A ta banda narzekających frustratów siedząca przed TV cały dzień i pierdząca w fotel będzie oglądała tę reklamę do zajebu a na taki hajs jak zarobiła Ewelina popatrzeć będą mogli tylko grając w Eurobiznes. AMEN