Już 5 lipca do Polski przyleci para prezydencka USA - Donald i Melania Trump. Wiadomo, że para będzie mieć bardzo napięty grafik. Donald Trump ma wygłosić przemówienie skierowane do Polaków na pl. Krasińskich, a także ma się spotkać z prezydentem Andrzejem Dudą. W tym czasie Melania Trump ma odwiedzić szpital im. ks. Anny Mazowieckiej przy ul. Karowej oraz Centrum Nauki Kopernik.

Wizyty prezydentów USA w Polsce

Prezydenci USA chętnie odwiedzają Polskę. Trzech z nich - Richard Nixon, Gerald Ford i Jimmy Carter - odwiedzili nas jednokrotnie. Z kolei George H.W. Bush oraz Bill Clinton - po dwa razy. George W. Bush był trzy razy w naszym kraju, tak samo jak Barack Obama.

Co ciekawe, Barack Obama nigdy nie przyjechał do Polski ze swoją żoną Michelle. Za to Bill Clinton oraz George W. Bush odwiedzili nasz kraj wraz ze swoimi małżonkami - Hillary oraz Laurą. Zobacz w galerii zdjęć, jak wyglądały prezydenckie wizyty w naszym kraju!

