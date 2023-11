1 z 3

Chwile grozy

Syn Dominiki Tajner-Wiśniewskiej spędził w szpitalu ponad tydzień. Dla czekającej na właściwą diagnozę matki nie był to łatwy czas. Nie dość, że przez kilka pierwszych dni nie wiedziała, co dolega jej ukochanemu jedynakowi i czy chłopiec wygra z chorobą, to jeszcze musiała mierzyć się z obecnością paparazzich w szpitalu.

Dosłownie przed godziną personel szpitala poinformował mnie, że przed drzwiami oddziału stoją panowie z aparatami... Kilka minut później dzwoni do mnie dziennikarka z pytaniem, czy mój syn bierze dopalacze. Czy naprawdę żadna z powyższych osób nie ma serca? (...) Trzy dni temu sama nie byłam pewna, czy syn będzie żył, na szczęście stan poprawia się z każdą godziną. Apeluję do wszystkich o spokój, aby syn wygrał wojnę z jakimś gó*nianym choróbskiem - napisała na Facebooku rozgoryczona Dominika.

Podkreśliła także, że nie zgadza się na żerowanie na nieszczęściu jej rodziny.

(...) jeżeli ktoś zrobi krzywdę mojemu Synkowi chociaż jednym słowem, będzie miał do czynienia z rozwścieczoną matką! Takich wojen się nie wygrywa! Nie pozwolę krzywdzić swojego dziecka! - dodała w oświadczeniu.

Mimo to prasę obiegły zdjęcia Dominiki na oddziale szpitalnym i fotografie jej męża Michała Wiśniewskiego opuszczającego tę placówkę.

