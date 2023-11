Dominika Tajner i Michał Wiśniewski wrócą do siebie? Takie informacje pojawiają się w mediach od kilku dni. Dlaczego? W relacjach Dominiki i Michała nastąpił przełom w weekend majowy, gdy syn Dominiki trafił do szpitala. Małżonkowie zakopali topór wojenny, a Dominika doceniła zaanagażowanie Michała, który bardzo wspierał ją podczas kilku dni, gdy jej syn trafił do szpitala.

Dominika Tajner i Michał Wiśniewski na okładce "Party" - wrócą do siebie?

Syn Dominiki, Maksymilian dostał drgawek i wysokiej temperatury, następnie trafił do jednego z warszawskich szpitali. Kilka dni walki o jego życie to był najtrudniejszy okres w życiu Dominiki. Całe szczęście mogła liczyć na wsparcie swojego męża, Michała. Czy to wydarzenie na tyle zbliżyło ich do siebie, że zdecydują się dać sobie kolejną szansę? Przypominamy, że Michał Wiśniewski w marcu 2019 roku złożył do sądu papiery rozwodowe. Dominika ciężko przeżyła decyzję męża, ale z czasem pogodziła się z tym. Czy teraz nastąpi przełom w ich relacji? Tego dowiemy się z najnowszego "Party"! Co jeszcze w numerze? Wywiad z Dodą i jej mamą Wandą Rabczewską o przyjaźni, miłości i ciężkich przeżyciach. Ponadto nowe informacje o Otylii Jędrzejczak, która jest w drugiej ciąży! Będzie syn czy córka? Nowe "Party" od poniedziałku w sprzedaży!

Dominika Tajner i Michał Wiśniewski na okładce Party

Party

Otylia Jędrzejczak jest w drugiej ciąży!

