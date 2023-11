To będzie hit! Dominika Tajner już nie rozpacza po nieudanym małżeństwie z Michałem Wiśniewskim. Chce jednak efektownie zamknąć ten etap. Dominika jest w trakcie pisania książki o swoim małżeństwie z liderem „Ich Troje”. Co zamierza w niej zdradzić?

– Chce w niej opowiedzieć o swoich doświadczeniach z życia w rodzinie patchworkowej. Oczywiście znajdą się tam wątki związane z Michałem Wiśniewskim – mówi „Party” znajoma Dominiki.

Ma pomysł na dalszą karierę

Ale to nie wszystko! Jak się dowiedział magazyn „Party”, Dominika chce organizować warsztaty dla kobiet, który mają podobną historię jak ona. Tajner ma merytoryczne przygotowanie, przez lata pracowała jako coach oraz psycholog. Teraz będzie mogła nie tylko pomagać samotnym kobietom, ale jednocześnie promować książkę, która wyjedzie prawdopodobnie na początku przyszłego roku. Czy ten plan wypali? Można być pewnym, że książka o Wiśniewskim zostanie wyprzedana na pniu! Informacja o rozstaniu Michała i Dominiki po raz pierwszy pojawiła się podczas trwania 9. edycji „Tańca z Gwiazdami”. Chociaż Tajner odpadła jako pierwsza, to o niej najwięcej się pisało. Dominika bardzo przeżyła rozstanie, długo nie chciała komentować nieudanego małżeństwa. Kiedy jeszcze zachorował jej syn Maksymilian, wydawało się, że Dominikę prześladuje wyjątkowy pech. Doszła do siebie dopiero podczas wakacji w Tunezji, gdzie udało jej się zebrać myśli i zaplanować przyszłość. Tam właśnie wpadła na pomysł, żeby swoje wspomnienia opisać w książce. Czy to pomoże jej rozwinąć karierę?

Tajner wpadła na pomysł napisania książki podczas wakacji w Tunezji.

Piotr Fotek

Dominika nie chce już rozpamiętywać przeszłości.

Piotr Fotek

