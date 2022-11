Dominika Tajner gorzko o żonie swojego ojca! "Nie będę nigdy jej przyjaciółką"

Ale wiadomość! W ostatnich miesiącach dowiedzieliśmy się, że do grona szczęśliwych mam już wkrótce dołączą m.in. Ewa Farna, Agnieszka Sienkiewicz, Sara Boruc czy Agnieszka Kaczorowska, a teraz okazuje się, że to jeszcze nie koniec radosnych informacji! Według doniesień "Super Expressu" rodzicami zostaną również Apoloniusz Tajner i jego młodsza o 36 lat partnerka, Izabela Podolec! Kiedy pierwsze dziecko pary pojawi się na świecie? Apoloniusz Tajner zostanie ojcem w wieku 65 lat Izabela Podolec i Apoloniusz Tajner tworzą szczęśliwy związek już ośmiu lat. Para poznała się w pociągu- partnerka byłego trenera skoczków przyznała jakiś czas temu, że pomyliła go z aktorem z serialu "Na Wspólnej". Wsiadł do mojego przedziału, ale ja go nie poznałam, więc mój okrzyk był "To pan?!". A Apoloniusz tak spojrzał na mnie, nie wiedział co powiedzieć, a ja powiedziałam - "Tak, to ten aktor z Na Wspólnej". Autentycznie tak było- zdradziła kiedyś w "Dzień Dobry TVN". Apoloniusza Tajnera i jego partnerkę dzieli spora różnica wieku, ale to nigdy nie było dla nich problemem. (...) To nie jest tak, że wszystko jest idealne. A teraz, czy ja widzę różnicę wieku? Myślę, że nie. Wiadomo, w każdym związku są kłótnie, ale one nie są spowodowane różnicą wieku - mówiła w DD TVN. - Ja też tego nie odczuwam. Poza tym u nas jest specyficzna sytuacja, ponieważ ja poznałam Apoloniusza jak miałam 21 lat. Jesteśmy 7 lat razem. Więc on w jakiś sposób mnie ukształtował. Więc było trochę łatwiej. Związek pary trwa osiem lat i jak widać, zakochani już wkrótce będą mieli prawdziwy powód do świętowania. Jak informuje "Super Express" partnerka Apoloniusza Tajnera urodzi już latem!...