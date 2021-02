Apoloniusz Tajner został ojcem w wieku 65 lat! Izabela Podolec zdradza, jak radzą sobie z hejtem: „To dziadek jeszcze może?”

"Wygląda jak z dziadkiem", „Gratuluję wnuczka”, „To dziadek jeszcze może?”, „Aż niesmaczne”. Takie komentarze można przeczytać pod newsami, że wrześniu Izabela Podolec-Tajner i Apoloniusz Tajner zostali rodzicami. Swojemu syn­kowi, który urodził się 10 września - Leopoldowi Apoloniuszowi, pierwsze imię dali po dziadku, a drugie po tacie, który według pani Izabeli jest „najlepszy na świecie”. Powód drwin Internatów? Różnica wieku – Apoloniusz jest od swojej żony starszy o 36 lat, ma dwoje dorosłych dzieci oraz dwoje 13-letnich wnucząt: Sarę i Maksymiliana. Jak świeżo upieczeni rodzice małego synka radzą sobie z negatywnymi komentarzami na swój temat? Zdradzili w 2019 roku we "Fleszu".

Hejt nas nie dotyka. Wiemy natomiast, że nas dotyczy, i jest to przykre, że ludzie potrafią bezwzględnie oceniać, nie znając sytuacji, a przede wszystkim ludzi, relacji między nimi i uczuć. W zasadzie żal mi ludzi, którzy nie mają własnego życia, ale mają czas na to, aby krytykować czyjeś – powiedziała „Fle­szowi” Izabela Podolec-Tajner.

Izabela i Apoloniusz Tajnerowie z miesięcznym synkiem.

Jak zdradziła nam młoda mama, synek jest zdrowy, a najlepiej się czuje w jej ramionach. Pani Izabela podkreśla też, że Leo jest dzieckiem wyczekiwanym, a ona i jej mąż są bardzo szczęśliwi, że zostali rodzicami. Właśnie dlatego komentarze w Internecie nie psują im humoru.

Ja sama wiem, co i dlaczego w życiu robię, dlaczego podejmuję takie, a nie inne decyzje, i nie potrzebuję tego, by akcepto­wali je obcy mi ludzie. Potrafię się śmiać z tego, co o mnie wypisują. Myślę, że gdybym nie miała takiego podejścia, nie mogłabym być w takim związku – wyznała "Fleszowi" Izabela Podolec-Tajner.