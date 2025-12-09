Dominika Serowska jest partnerką tancerza i choreografa Marcina Hakiela. W ostatnim czasie zdobyła rozgłos nie tylko dzięki związkowi z celebrytą, ale również dzięki swojej aktywności w mediach społecznościowych i udziale w kilku programach telewizyjnych. Jej profil na Instagramie przyciągnął kilkadziesiąt tysięcy obserwatorów, a sama Serowska zaczęła regularnie organizować sesje pytań i odpowiedzi, w których odsłania kulisy swojego życia prywatnego.W jednej z najnowszych sesji Q&A poruszyła temat relacji z rodzicami Marcina Hakiela. W końcu zdradziła prawdę na temat ich relacji! O tym jeszcze nie mówiła...

Dominika Serowska ujawniła prawdę o relacjach z rodzicami Marcina Hakiela

Dominika Serowska podczas Q&A na Instagramie w odpowiedzi na pytanie jednego z fanów postanowiła podzielić się swoimi doświadczeniami z dotychczasowych relacji z rodzicami Marcina Hakiela. Z jej słów wynika, że ich kontakty są bardzo dobre, mimo że mieszkają dalej niż jej rodzice.

Rodzice Marcina są super i mamy bardzo dobre relacje, po prostu mieszkają dalej niż moi rodzice. - przyznała Dominika

Okazuje się, że rodzice Marcina Hakiela mieli już okazję opiekować się rocznym Romeo. Jak wiadomo, okazji ku temu nie brakowało, bo celebrytka brała już udział w kilku programach, a jeden z nich wymagał dłuższej nieobecności i mowa o "Królowej przetrwania".

Również mieli już okazję opiekować się Romeo i zostawać z nim sami, więc wsparcie mamy z obu stron

Tak Dominika Serowska zamierza spędzić święta Bożego Narodzenia

Jedna z obserwatorek partnerki Marcina Hakiela zdecydowała się zapytać o zbliżające się święta Bożego Narodzenia i Wigilię. Padło pytanie, czy para spędza Wigilię "rodzinnie czy raczej sami w swoim mieszkanku". Dominika Serowska odpowiedziała i tym samym ujawniła, że rodzinne święta są dla nich bardzo ważne. Para nie zamierza w tym wyjątkowym czasie być z dala od bliskich, ale chcą się cieszyć rodzinną atmosferą.

W rodzinnym gronie - napisała Dominika Serowska

Dominika Serowska i Marcin Hakiel już planują ślub

Niedawno Dominika Serowska opowiedziała o ślubnych planach. Jak przyznała w rozmowie z mediami, wraz z Marcinem Hakielem, nie wyklucza spontanicznej ceremonii za granicą.

Nie wiem, czy to jest Las Vegas, czy fajnie byłoby na plaży na Malediwach, czy we Włoszech w pięknej starej willi - przyznała w rozmowie z Plotkiem Dominika Serowska.

Otworzyła się również na temat wymarzonego pierścionka zaręczynowego, zdradzając, jak powinny wyglądać jej wymarzone zaręczyny. Sądzicie, że Dominika Serowska pochwali się świątecznymi kadrami w mediach społecznościowych?

