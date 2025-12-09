Dominika Serowska szczerze o rodzicach Marcina Hakiela. Wymowne słowa
Dominika Serowska w końcu to ujawniła i zdradziła prawdę o kontaktach z rodzicami Marcina Hakiela. Podczas sesji Q&A na Instagramie celebrytka zdradziła, co naprawdę sądzi o swoich "teściach". Padły zaskakujące słowa, które mogą zmienić sposób, w jaki postrzegamy jej relację z partnerem. Spodziewaliście się?
Dominika Serowska jest partnerką tancerza i choreografa Marcina Hakiela. W ostatnim czasie zdobyła rozgłos nie tylko dzięki związkowi z celebrytą, ale również dzięki swojej aktywności w mediach społecznościowych i udziale w kilku programach telewizyjnych. Jej profil na Instagramie przyciągnął kilkadziesiąt tysięcy obserwatorów, a sama Serowska zaczęła regularnie organizować sesje pytań i odpowiedzi, w których odsłania kulisy swojego życia prywatnego.W jednej z najnowszych sesji Q&A poruszyła temat relacji z rodzicami Marcina Hakiela. W końcu zdradziła prawdę na temat ich relacji! O tym jeszcze nie mówiła...
Dominika Serowska ujawniła prawdę o relacjach z rodzicami Marcina Hakiela
Dominika Serowska podczas Q&A na Instagramie w odpowiedzi na pytanie jednego z fanów postanowiła podzielić się swoimi doświadczeniami z dotychczasowych relacji z rodzicami Marcina Hakiela. Z jej słów wynika, że ich kontakty są bardzo dobre, mimo że mieszkają dalej niż jej rodzice.
Rodzice Marcina są super i mamy bardzo dobre relacje, po prostu mieszkają dalej niż moi rodzice.
Okazuje się, że rodzice Marcina Hakiela mieli już okazję opiekować się rocznym Romeo. Jak wiadomo, okazji ku temu nie brakowało, bo celebrytka brała już udział w kilku programach, a jeden z nich wymagał dłuższej nieobecności i mowa o "Królowej przetrwania".
Również mieli już okazję opiekować się Romeo i zostawać z nim sami, więc wsparcie mamy z obu stron
Tak Dominika Serowska zamierza spędzić święta Bożego Narodzenia
Jedna z obserwatorek partnerki Marcina Hakiela zdecydowała się zapytać o zbliżające się święta Bożego Narodzenia i Wigilię. Padło pytanie, czy para spędza Wigilię "rodzinnie czy raczej sami w swoim mieszkanku". Dominika Serowska odpowiedziała i tym samym ujawniła, że rodzinne święta są dla nich bardzo ważne. Para nie zamierza w tym wyjątkowym czasie być z dala od bliskich, ale chcą się cieszyć rodzinną atmosferą.
W rodzinnym gronie
Dominika Serowska i Marcin Hakiel już planują ślub
Niedawno Dominika Serowska opowiedziała o ślubnych planach. Jak przyznała w rozmowie z mediami, wraz z Marcinem Hakielem, nie wyklucza spontanicznej ceremonii za granicą.
Nie wiem, czy to jest Las Vegas, czy fajnie byłoby na plaży na Malediwach, czy we Włoszech w pięknej starej willi
Otworzyła się również na temat wymarzonego pierścionka zaręczynowego, zdradzając, jak powinny wyglądać jej wymarzone zaręczyny. Sądzicie, że Dominika Serowska pochwali się świątecznymi kadrami w mediach społecznościowych?
