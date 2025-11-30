Marcin Hakiel i Dominika Serowska na początku grudnia 2024 roku powitali na świecie syna. Romeo ma już prawie roczek, z tej okazji jego rodzice wyprawili mu huczne urodziny. Nie zabrakło dekoracji jak z bajki i mnóstwa balonów i gości. Zobaczcie koniecznie zdjęcia, którymi celebryta i jego partnerka pochwalili się na Instagramie.

Marcin Hakiel i Dominika Serowska zostali rodzicami

Dominika Serowska i Marcin Hakiel poznali się zupełnie przypadkowo - na straganie - a ich relacja bardzo szybko nabrała tempa. Po zaledwie kilku miesiącach zdecydowali się zamieszkać razem, a kiedy Hakiel pokazał partnerkę publicznie, media natychmiast zaczęły interesować się ich związkiem. Serowska chętnie udziela wywiadów i opowiada o wspólnym życiu, dzięki czemu para szybko zyskała sympatię wielu osób śledzących ich historię.

Na początku grudnia 2024 roku para powitała na świecie swoje pierwsze wspólne dziecko. Zostali rodzicami syna, któremu nadali oryginalne imię Romeo. Dla Serowskiej to debiut w roli mamy, natomiast Hakiel ma już doświadczenie rodzicielskie - z poprzedniego małżeństwa z Katarzyną Cichopek wychowuje dwoje dzieci.

Marcin Hakiel i Dominika Serowska świętują roczek syna

Za kilka dni mały Romeo będzie obchodził swoje pierwsze urodziny, a z tej okazji Dominika Serowska i Marcin Hakiel zorganizowali przyjęcie w eleganckiej restauracji pod Warszawą. To ważne wydarzenie dla całej rodziny, dlatego para zadbała o wyjątkową oprawę i miłą atmosferę podczas świętowania.

W mediach społecznościowych pojawiły się już pierwsze zdjęcia z urodzin chłopca, na których widać starannie przygotowane dekoracje. Wnętrze wypełniały balony w odcieniach czerwieni, bieli i niebieskiego, tworząc efektowną oprawę uroczystości. Nie zabrakło też dużej, ustawionej w centralnym miejscu cyfry "1" oraz neonowego napisu "Happy Birthday", które podkreślały charakter imprezy. Zobaczcie koniecznie urodzinowe kadry.

Marcin Hakiel i Dominika Serowska wyprawili roczek syna fot. Instagram @_de_bonbon_

