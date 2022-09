Dominika Gwit wybrała imię dla syna! "Już dawno mieliśmy z mężem wybrane"

Kilka tygodni temu Dominika Gwit ogłosiła, że jest w ciąży. Popularna aktorka od razu zaczęła otrzymywać pytania o płeć, i sama nie ukrywała, że chciałaby ją poznać jak najszybciej. Teraz już wszystko jasne! Gwiazda na swoim Instagramie dodała wzruszający filmik, w którym otwiera przesyłkę z informacją o płci dziecka. Będzie chłopiec czy dziewczynka? Zobaczcie! Dominika Gwit urodzi syna! Dominika Gwit, odkąd wyszła za mąż za Wojciecha Dunaszewskiego, marzyła, żeby zostać mamą. Aktorka zdradziła, że nie była to łatwa droga, a w międzyczasie traciła nadzieję, że jej życzenie się spełni. A wszystko przez chorobę. Kiedy lekarzom udało się ustalić, co dolega aktorce, odpowiednie leczenie przyniosło efekty i ostatecznie jednak udało jej się zajść w ciążę Zobacz także: Dominika Gwit o swojej drodze do upragnionej ciąży. "Przeszliśmy bardzo wiele" Gwit podkreślała, że płeć nie ma dla niej znaczenia, najważniejsze jest zdrowie dziecka. Jednak gdy dowiedziała się, czy urodzi syna czy córkę, postanowiła podzielić się tą informacją ze światem! Dominika Gwit nagrała film, w którym otwiera wielką przesyłkę, w której znalazły się balony. Kolor niebieski wskazywałby na chłopca, kolor różowy na dziewczynkę. Po otwarciu okazało się, że Gwit urodzi syna! Jak przyjęła tą wiadomość? Tańcem radości! Zobaczcie nagranie. Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez Dominika Gwit - Dunaszewska (@dominikagwit) Dominice serdecznie gratulujemy! Jesteście ciekawi, jakie imię wybierze dla syna? Być może to też zdradzi w niekonwencjonalny...