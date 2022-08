Dominika Gwit chwali się ciążowym brzuszkiem i wyznaje: "Ktoś mi tutaj już niezłe fika koziołki"

Dominika Gwit poinformowała fanów o swojej ciąży na początku sierpnia. Od tamtej pory gwiazda regularnie dzieli się z fanami nowinkami z życia przyszłej mamy. Właśnie na Instagramie zdradziła, że jest w połowie drugiego trymestru ciąży, a jej maluch już mocno daje o sobie znać. Aktorka pochwaliła się również swoimi ciążowymi krągłościami.

Zobaczcie, co jeszcze zdradziła przyszła mama! Kiedy poznać płeć dziecka?

Dominika Gwit i Wojciech Dunaszewski spodziewają się dziecka - para podzieliła się tą piękną informacją z fanami kilka tygodni temu, zamieszczając w sieci zdjęcie z jednej z warszawskich klinik. Aktorka trzymała w ręku zdjęcie USG, a fotografię opisała wzruszającym podpisem.

Fani złożyli Dominice Gwit mnóstwo gratulacji i regularnie przesyłają aktorce mnóstwo ciepłych słów, za które gwiazda jest oczywiście niezwykle wdzięczna. Sama aktorka również na bieżąco stara się przekazywać swoim obserwatorom nowe informacje dotyczące jej samopoczucia w ciąży. Tym razem pochwaliła się nowymi zdjęciami, na których możemy podziwiać jej ciążowe krągłości, a także zamieściła wpis.

Instagram/Dominika Gwit

W dalszej części wpisu, Dominika Gwit poinformowała, że jeszcze nie zna płci swojej pociechy, jednak ten moment ma nastąpić już lada chwila!

- Ale spokojnie, mówi Dzidzior, jestem tam i mam się dobrze !😎 Niedługo już rodzice się dowiedzą czy jestem dziewczynką czy chłopcem 💙💞 Bo przecież ile można czekać!?!?! 😁 Różnie to jest z tym poznaniem płci. Niektórzy wiedzą szybko, inni muszą czekać , bo to się co chwilę zmienia w obrazie usg😁 a u Was jak to było? Miłego dnia życzą Domi i stworek 💕 - dodała aktorka.