Dominika Gwit nie zna dokładnego terminu porodu. Zdradziła, w jakim szpitalu będzie rodzić!

Joanna Krupa i jej mąż Douglas Nunes spodziewają się narodzin pierwszego dziecka. Modelka ogłosiła radosną nowinę dokładnie w Dniu Matki, publikując pozytywny test ciążowy na swoich profilach w social mediach. Od tego momentu gwiazda chętnie dzieli się z fanami zdjęciami rosnącego brzuszka, a także wszystkimi informacjami, które dotyczą jej stanu. Do tej pory jednak nie wyjawiła płci swojego maleństwa oraz daty porodu. To ostatnie właśnie się zmieniło! Już wiadomo, kiedy Joanna Krupa urodzi dziecko Ostatnio Joanna Krupa pokazała nową ciążową fotografię. Na zdjęciu modelka pozuje w letniej sukience w kwiecisty wzór. Patrząc na zdjęcie modelki, trudno dopatrzyć się ciążowych krągłości, ale opis nie kłamie. Joanna Krupa zdradziła w nim właśnie, że jest w 20. tygodniu ciąży! Wyświetl ten post na Instagramie. Who needs maternity clothes @aggi_pl #20weeks🤰🏼 Post udostępniony przez Joanna Krupa (@joannakrupa) Cze 17, 2019 o 10:14 PDT 20. tydzień oznacza, że Joanna Krupa jest już w połowie ciąży, która trwa 38 tygodni. Wobec tego można wyliczyć, że jest to już 5. miesiąc. Termin porodu przypadania Joanna Krupie na jesień, prawdopodobnie na drugą połowę października. Warto również dodać, że wszystko wskazuje na to, że podczas finału nowej edycji "Top Model" Joanna Krupa będzie już mamą! My nie możemy się doczekać aż modelka pokaże swoje maleństwo, a Wy? Joanna Krupa niedługo po raz pierwszy zostanie mamą! Modelka jest obecnie w 20. tygodniu ciąży...