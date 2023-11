1 z 5

Dominika Gwit budzi spore emocje za każdym razem, gdy pojawi się na salonach. Tym razem aktorka przyszła na galę "Lwice Biznesu 2018", podczas której otrzymała nagrodę za działalność charytatywną i jednocześnie zaskoczyła wszystkich swoją stylizacją. Do tej pory Dominika Gwit wybierała obszerne sukienki, w krzykliwych kolorach lub wzorach. Tym razem postawiła na klasykę - miała na sobie obcisłą małą czarną! To pierwszy raz od dawna, gdy mogliśmy zobaczyć Dominikę Gwit w takim wydaniu. Aktorka często podkreśla, że akceptuje swoje ciało i świetnie się w nim czuje, ale teraz postanowiła to udowodnić. Zobaczcie na kolejnych stronach galerii, jak prezentowała się na gali.

