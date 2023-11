Dominika Gwit zasłynęła dzięki roli w serialu "Przepis na życie". Gdy skończyły się zdjęcia do produkcji, aktorka zajęła się zrzucaniem zbędnych kilogramów. Nie jest tajemnicą, że stosowała dietę Konrada Gacy i w 4 miesiące schudła aż 30 kilogramów. Jej metmorfoza była spektakularna, niestety szybko przyszedł efekt jojo. Dominika Gwit zapewnia jednak, że czuje się szczęśliwa. Teraz w rozmowie z serwisem Plejada.pl zdradziła szczegóły swojej morderczej diety.

Patrząc na Dominikę Gwit z okresu, gdy była na ostrej diecie, mogło się wydawać, że aktorka czuje się świetnie. Chętnie bywała na imprezach i z uśmiechem pozowała do zdjęć. Okazuje się jednak, że ten czas wspommina bardzo źle.

Dzisiejszy świat zwariował. Musisz być piękny i ładny, bo inaczej co? Bo ludzie powiedzą? Niech gadają. Próbowałam żyć tak, jak wszyscy mówią. Nie jadłam nic przez rok i co mi to dało? Zryty beret. Nie mówię, że otyłość jest ok. Jest chorobą i nie jest zdrowa – powtarzałam to milion razy - powiedziała Dominika Gwit w rozmowie z "Plejadą".