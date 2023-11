Niestety, nie wszyscy internauci zgodzili się z opinią Dominiki. Zobaczcie, co pisali!

Kibicowałam Ci w TzG, byłam oczarowana Twoim dystansem do siebie i radością życia. W tamtym czasie widać było Ciebie, nie nadwagę.Teraz niestety widzę coraz większą otyłość, która rośnie proporcjonalnie do Twojego zachwytu nad sobą.Wiem że przeglądasz się w oczach męża, ale zacznij patrzeć na siebie swoimi oczami i oczami tych którzy życzą Ci dobrze zanim będzie za późno.Pamiętaj z pewnego punktu otyłości powrót jest bardzo trudny, czasem wręcz niemożliwy.

Nie wiem dlaczego uważasz, że wyglądasz dobrze? Katastrofa!

Niestety to już nie jest zdrowy wygląd. To już nie jest zdrowe podejście do swojego życia- pisali internauci.