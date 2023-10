Dominika Gwit z dużym dystansem i poczuciem humoru podchodzi do sprawy ciała. Aktorka podkreśla, jak ważna jest nie tylko miłość do samej siebie, ale także akceptacja drugiego człowieka takim, jaki jest. Bo także z tym, zdaniem gwiazdy wiele osób ma problem. Dominika Gwit mierzyła się w swoim życiu z ogromną krytyką. Jak sobie z tym radzi? Co odpowiada hejterom? "To jest po prostu żenujące".

Reklama

Dominika Gwit oburzona opinią fanów o jej "promowaniu otyłości": "jak promuję otyłość?"

Dominika Gwit odkąd tylko stała się popularna, musi mierzyć się z ogromną krytyką. Aktorka jednak nie przejmuje się złośliwymi komentarzami i swoją działalnością w mediach społecznościowych pokazuje, że można być szczęśliwym i cieszyć się życiem w każdym rozmiarze, mając za nic społeczne normy i krzywdzące standardy.

Zobacz także: Dominika Gwit: "Zrobiłam to! Rozebrałam się"! Pokazała zdjęcie

Dominika Gwit od dawna już promuje bycie szczęśliwą, bez względu na rozmiar! Hitem w sieci, za który dziękowało aktorce mnóstwo kobiet, był jej post, w którym pokazała, jak spędza wakacje. Zdjęcia w stroju kąpielowym i namawianie kobiet do tego, by cieszyły się życiem, a nie patrzyły, czy "mieszczą się w kanon", by to robić, podbiło serca mnóstwa kobiet. Dominika Gwit uświadamia także swoich odbiorców, że chorobliwa szczupłość czy otyłość są także wynikiem chorób, tak jak w jej przypadku i nie zawsze mamy realny wpływ na to, jak wyglądamy. Ostatnie lata, podczas których aktorka musiała konfrontować swoje poglądy, z innymi przyniosły jej pomysł na stworzenie świetnego, autorskiego spektaklu, o wiele mówiącym tytule: "Dystans... albo wszyscy umrzemy". Dominika Gwit rozprawia się w swojej sztuce z mnóstwem stereotypów, przykrości, ale także zarzutów, jakie usłyszała w swoją stronę. Jak odpowiedziała na jeden z nich, mówiący, że aktorka promuje otyłość?

Jak ja promuje otyłość? Tym, że kocham, że jestem kochana? Że wychodzę z domu? Nigdy nikomu nie powiedziałam, że ma żreć i być grubym - tłumaczy aktorka.

Reklama

Co więcej, na ten temat powiedziała Dominika Gwit? Zobaczcie w naszym wideo!