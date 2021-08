Dominika Gwit w kostiumie kąpielowym nad jeziorem: "Jestem gruba, wiem o tym. Mam to w..."

Dominika Gwit uwielbia rozmawiać z fanami o samoakceptacji. Aktorka zmaga się z nadwagą z powodu wielu chorób, o czym mówi wprost i chętnie opowiada o swoich doświadczeniach. Mimo że internauci doskonale wiedzą, że Dominika Gwit czerpie z życia pełnymi garściami, niektórzy wciąż nie mogą się nadziwić, że aktorka z taką łatwością publikuje zdjęcia w kostiumie kąpielowym, relacjonując wakacje. Gwiazda wyjaśniła, dlaczego nie ma żadnych oporów przed takimi fotkami. Jej długi post zachwycił fanów: "dzięki Tobie zakładam krótkie spodenki i idę na plażę" - piszą.

Dominika Gwit w kostiumie kąpielowym: "Wiem, jestem gruba"

Dominika Gwit jest zaangażowaną i bardzo zapracowaną aktorką. Widzowie poznali ją bliżej po roli Grubej w serialu "Przepis na życie". Aktorka grała tam pełną energii, kochliwą i bardzo przebojową nastolatkę. Szybko okazało się, że rola w produkcji to alter ego gwiazdy. Dominika Gwit faktycznie kipi pozytywną energią i uwielbia zarażać nią innych. Aktorka cierpi na nadwagę od wielu lat i mówi wprost, że jej sylwetka jest zależna od wielu chorób metabolicznych, to jednak jej zdaniem nie powoduje, że ma sobie czegokolwiek w życiu odmawiać. Najnowszy post Dominiki absolutnie poruszył fanów. Aktorka powiedziała wprost, że nie ma zamiaru z powodu nadwagi odmawiać sobie atrakcji, jakie daje lato.

Uwielbiam spędzać czas w wodzie i kocham tego stwora! Wiele z Was pyta mnie jak to jest, że się nie wstydzę wyjść np. w stroju kąpielowym i co ludzie powiedzą? Wiele z Was pyta mnie jak to jest, że nie wstydzę się korzystać z wodnych atrakcji, jak np. kajaki czy inne rowerki. A ja powiem tak! W *upie to mam! Czerpię z życia pełnymi garściami! Komuś się może wydawać, że dodatkowe kilogramy są efektem obżarstwa. 90 procent z nas, kobiet plus size, doskonale wie, że to nie prawda. Choroby metaboliczne to zmora dzisiejszych czasów. To trudny temat, z którym zmaga się wielu ludzi. I kobiet i mężczyzn. Chudniesz, tyjesz, chudniesz, tyjesz. Ale oceniać jest łatwo. Oj, łatwo - tłumaczy aktorka na swoim Instagramie.

Gwiazda postanowiła także powiedzieć, jak bardzo ważne jest nieprzejmowanie się oceną innych. Ostatecznie przecież tylko my wiemy, jaka historia kryje się za naszym wyglądem. Czy przez to mamy odmawiać sobie radości, korzystania z życia?

I powiem Wam tak. Ocenianie innych jest słabe i świadczy o ludzkiej małości. W związku z tym, że jestem gruba mam się zamknąć w domu , nie pokazywać nikomu, bo ktoś sobie pomyśli, że co, że jestem... gruba !!!?? No jestem ! I doskonale o tym wiem! I w dupie to mam! Znam siebie i siebie kocham. Podejmuję najlepsze możliwe dla siebie decyzje. Dziewczyny! Głowa do góry, pierś do przodu ! Świat jest różnorodny i na tym polega jego piękno! A dzięki przeróżnym aktywnościom, jesteśmy zdrowsze! - mówi Dominka Gwit.

Słowa Dominiki Gwit bardzo poruszyły fanów, a wiele z kobiet, które obserwują aktorkę, dziękowało za te słowa. Niektóre nawet kwitowały, że biorą przykład z gwiazdy i same także będą cieszyć się opalaniem, plażowaniem bez żadnych oporów.

Czy Dominika Gwit także podbiła Wasze serca?

Dominika Gwit zauroczyła fanów swoim podejściem. Aktorka powtarza, że nie promuje otyłości, ale zaznacza, że w każdym wydaniu mamy prawo robić to, na co mamy ochotę. Tak naprawdę przecież powstrzymuje nas jedynie opinia innych! Gwiazda wielokrotnie powtórzyła, gdzie ma ów opinie...

Uprzedzając wszelkie możliwe sugestie mniej przychylnych fanów, Dominika Gwit zaznaczyła, że nie promuje otyłości, pragnie, tylko żeby ludzie w końcu zauważyli, że ocena innych jest zła, a nasze ciało bez względu na to, jak wygląda, nie powinno nas w niczym ograniczać!

I nie, nie promuję otyłości. Otyłość jest zła , a walka z nią, bardzo nierówna. Prawo do życia ma każdy! Przeszłam swoje i naprawdę nie muszę tego pisać. Ale robię to, bo widzę, co ludzie robią sobie wzajemnie i zalewa mnie krew, gdy czytam Wasze wiadomości pełne smutku i wstydu. Kocham świat, kocham ludzi! Kochajmy się wszyscy! Bądźmy dla siebie braćmi i siostrami! ❤ - apeluje aktorka.

Dominika Gwit od trzech lat jest szczęśliwą mężatką. Partnerem aktorki jest Wojciech Dunaszewski, także współpracujący z TVN, montażysta. Para wzięła cichy ślub, z dala od mediów a szczęśliwą nowiną pochwaliła się po fakcie.

Dominika Gwit nie boi się mówić o samoakceptacji i robi to niemal cały czas. Zawsze jednak zaznacza, że nie promuje otyłości, nie uważa, że bycie otyłym jest zdrowe, mimo tego gwiazda wciąż spotyka się z tego tytułu z nieprzychylnymi komentarzami. Jednak jej ostatni post wywołał więcej komplementów niż krytyki, zachwyceni fani, przede wszystkim jednak fanki, pisały: