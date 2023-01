Dominika Gwit zdradziła, gdzie rodziła, a fanka gorzko komentuje: "Nie każda kobieta ma tyle szczęścia"

Dominika Gwit opublikowała na Instagramie nowe zdjęcia i wyznała, że razem z synem wróciła już domu. Aktorka zdradziła przy okazji, w jakim szpitalu urodziła dziecko, a pod wpisem młodej mamy pojawiło się mnóstwo komentarzy. Jedna z fanek opublikowała gorzki wpis na który zareagowała sama Dominika Gwit. Sprawdźcie, co napisała gwiazda.

Dominika Gwit od kilku dni spełnia się w roli mamy. Synek aktorki i jej męża urodził się dokładnie 18 stycznia. Od momentu narodzin gwiazda chętnie dzieli się swoim szczęściem i pokazuje w sieci urocze kadry z dzieckiem. Ostatnio Dominika Gwit pokazała wzruszające zdjęcie z synem i nazwała go małym czarodziejem. Teraz z kolei aktorka pokazała nowe fotki i wyznała, że razem z maleństwem jest już w domu. Młoda mama przy okazji zdradziła, że rodziła w jednym z publicznych szpitali w Warszawie.

Dominika Gwit w najnowszym wpisie podziękowała personelowi szpitala za opiekę.

- Jesteśmy już w domu. Zdrowi i szczęśliwi🤗 Ostatni tydzień spędziliśmy w @szpitalkarowa 😊 Czuliśmy się bezpieczni i zaopiekowani. Jeszcze w brzuszku, a potem już rozpakowani🥰 Nie mam słów żeby dziękować wspaniałemu personelowi @szpitalkarowa 💜 Wybitni Lekarze sprawili , że wszystko przebiegło wzorowo💞 DZIĘKUJĘ KAŻDEMU Z OSOBNA I KŁANIAM SIĘ NISKO💙 - napisała Dominika Gwit. Będąc w szpitalu przez tych kilka dni poznałam też szereg Aniołów. Mowa o POŁOŻNYCH. To, co te Kobiety robią dla nas - Kobiet- jest po prostu nie do ocenienia. W związku z moim gadulstwem poznałam położne z różnych oddziałów tego szpitala. Wszystkie są tam, bo kochają swoją pracę i widać w nich powołanie. Nie jest to lekka praca, wymaga specjalnego podejścia i oddania. Z całego serca wszystkim Wam, drogie Panie, DZIĘKUJĘ!! Nie tylko za to co zrobiłyście dla mnie , ale za Waszą ciężką codzienną pracę😚

Było mi dobrze i bezpiecznie rodzić u Was- dodała gwiazda.