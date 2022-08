Dominika Gwit już wybrała imię dla dziecka. Będzie pokazywać pociechę w sieci? Jest komentarz

Jakiej płci będzie drugie dziecko Barbary Kurdej-Szatan i Rafała Szatana? Gwiazda "M jak miłość" urodzi syna czy córkę? Media dotarły do informacji w tej sprawie! Basia Kurdej-Szatan już od kilku miesięcy nie ukrywa, że jest w ciąży. Aktorka przyznała nawet, że poznała płeć maleństwa i razem z mężem wybrali już imię dla drugiej pociechy. Do tej pory Barbara Kurdej-Szatan nie chciała jednak zdradzać, czy będzie miała syna czy drugą córkę. Teraz portal pudelek.pl poinformował, że Basia i jej mąż czekają na narodziny.... Wielkie szczęście w domu Basi Kurdej-Szatan Barbara Kurdej-Szatan przez kilka miesięcy dementowała plotki o swojej drugiej ciąży i dopiero w rozmowie z magazynem "Party" (na początku maja) potwierdziła, że spodziewa się dziecka. Dziś aktorka jest już w zaawansoawnej ciąży i może się pochwalić naprawdę dużym brzuszkiem. Gwiazda "M jak miłość" urodzi we wrześniu. A jakiej płci będzie jej drugie dziecko? Według doniesień portalu pudelek.pl Basia Kurdej-Szatan urodzi syna! Aktorka do tej pory nie odniosła się do medialnej informacji na temat płci dziecka, ale my poprosiliśmy ją o komentarz. Jak zareagowała? Nie komentujemy, plotki ploteczki, wiadomo ze szans jest i tak pół na pół 😂- odpisała nam Basia Kurdej-Szatan. Jak myślicie, Basia Kurdej-Szatan naprawdę urodzi syna? Zobacz także: Barbara Kurdej-Szatan szykuje wyprawkę dla maluszka. Czy jej kolor zdradził płeć dziecka?! Barbara Kurdej-Szatan urodzi syna? Takie informacje przekazał portal pudelek.pl.