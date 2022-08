Ciężarna Dominika Gwit zdradziła ile schudła. Poznała już płeć dziecka?

W polskim show-biznesie nastała moda na odchudzanie, zdrowe odżywianie i aktywny styl życia. Coraz więcej gwiazd chwali się efektami swoich diet na portalach społecznościowych. Ostatnio duże zainteresowanie wzbudził Dj Adamus , która w rozmowie z AfterParty.pl zdradził, w jaki sposób schudł aż 27 kilogramów! Przypomnijmy: DJ Adamus schudł 27 kilo! Zdradził nam swoją dietę Problemy z otyłością od dłuższego czasu ma również gwiazda serialu "Przepis na życie" - Dominika Gwit. Aktorka gościła dziś w studiu Dzień Dobry TVN , gdzie opowiedziała o walce z kilogramami. Gwiazda zdradziła, dlaczego postanowiła schudnąć. Była przerażona 3 stopniem otyłości w tak młodym wieku: Pomyślałam sobie, że jak mam 26 lat i 3 stopień otyłości, to co będzie za 10 lat, za 5? Im człowiek jest młodszy tym jest łatwiej. Nigdy jednak nie miałam z tym problemu i zawsze o tym opowiadałam. Zawsze powtarzałam, że jeżeli ktoś dobrze się czuje i nagle pomyśli o tym, że coś sie dzieje nie tak, to powinien coś ze sobą zrobić. Sama stwierdziłam, że już czas. - mówi Dominika Gwit poddała się opiece specjalisty do spraw żywieniowych, Konrada Gacy . Doskonale wie, że tylko pod okiem profesjonalisty, można schudnąć. Nie wierzy w diety cud z gazet: To jest moje drugie podejście, ale zupełnie inne. Wcześniej schudłam 25 kilo, kilka lat temu, zwróciłam się wtedy do profesjonalistów, do dietetyków, natomiast nie miałam wysiłku fizycznego. Nie wyprowadziłam się z diety odpowiednio. Teraz jest pod profesjonalną opieką dietetyka i trenera, Konrad bardzo o mnie dba, bardzo dużo mnie uświadamia, co to znaczy dieta, co to znaczy styl życia. Po procesie odchudzania, bardzo ważne jest wyprowadzanie z diety, które trwa 3 miesiące i stopniowo przygotowuje mój organizm do życia po odchudzaniu. Żeby nie było efektu jojo. Nie wiedziałam, że trening jest tak bardzo ważny,...