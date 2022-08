Ciężarna Dominika Gwit ostro ćwiczy na siłowni: "Tańce Dzidziańce"

Dominika Gwit zamieściła mocny wpis na swoim internetowym profilu. Aktorka poprosiła swoich fanów, by przestali do niej pisać w sprawie porad dietetycznych i treningowych. Gwiazda stała się inspiracją dla wielu osób, dzięki swojej spektakularnej metamorfozie. Kilka lat temu udało jej się schudnąć 45 kilogramów. Niestety nowej figury nie udało się utrzymać na stałe, jednak doświadczenia Dominiki Gwit stały się motywacją dla wielu kobiet. Gwiazda opisała nawet swoją historię w książce "Moja droga do nowego życia". Od tej pory wiele osób prosi, by pomogła im schudnąć. Jednak aktorka uważa, że nie ma takich kompetencji, żeby radzić innym. Zobaczcie, co napisała! Zobacz też: Dominika Gwit skomentowała odpadnięcie z "Tańca z Gwiazdami". Co napisała do swoich fanów? ZDJĘCIA Dominika Gwit nie chce udzielać porad swoim fanom Aktorka "Na Wspólnej" najwyraźniej ma dość tego, że wielbiciele ciągle jej dopytują, jak udało jej się schudnąć, prosząc o porady na temat diety i ćwiczeń. Gwiazda jednak nie czuje się na siłach, by radzić swoim fanom w tym zakresie. W swoim wpisie apeluje, by osoby, które chcą schudnąć, udały się do specjalistów. Kochani, Postanowiłam napisać do Was kilka słów, ponieważ cały czas otrzymuję od Was wiadomości z prośbą o dietę i ćwiczenia, a ja niestety nie mogę Wam pomóc. Czuję się więc w obowiązku aby coś wyjaśnić. Nie jestem dietetykiem ani trenerem. JESTEM AKTORKĄ. Moja książka nie jest poradnikiem tylko opowieścią o mnie, w której piszę o swoim życiu, drodze zawodowej jak i życiu z nadwagą. Ani jedna linijka nie jest poświęcona jadłospisowi ani rozpisce treningowej. JA SIĘ NA TYM NIE ZNAM. MOJA DIETA BYŁA DOSTOSOWANA DO MNIE, WYPISANA NA KARTCE. NIE MAM POJĘCIA JAK POWINNIŚCIE JEŚĆ ANI JAK ĆWICZYĆ. Przepraszam, że piszę tak dosadnie, ale...