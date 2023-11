Dominika Gwit przyznała, że chce zostać mamą.

- Nie wiem, jak Bóg da, to będzie. Zobaczymy, ja niczego nie zakładam, bo bycie matką to jest ogromna odpowiedzialność. Myślę o dzieciach i myślę też, że nie ma co czekać za długo, ale co będzie, to będzie. Czy jestem gotowa? Nie wiem, zadaję sobie to pytanie od dawna. Ja myślę, że będę gotowa na to dopiero, jak to się wydarzy - powiedziała w rozmowie z Plejadą.