1 z 5

Dominika Gwit i Wojciech Dunaszewski

Dominika Gwit i Wojciech Dunaszewski wzięli ślub?! Wszystko na to wskazuje! Jednak to nie młoda para pochwaliła się tym faktem w mediach. Zrobił to za nich ich bliski przyjaciel, Leszek Stanek. Tancerz od samego początku zamieszczał na swoim profilu na Instagramie zdjęcia oraz filmy, które wskazywały na to, że wybiera się na wesele Dominiki Gwit. Na jednym z nich oznaczył nawet profil aktorki!

Leszek Stanek pokazał także znanych gości, którzy zjawili się na ślubie Dominiki Gwit i Wojtka Dunaszewskiego. Kto razem z nimi świętował ten wyjątkowy dzień? Dowiesz się tego z naszej galerii!

POLECAMY: 50 kg w dół i... znów w górę! Jak się zmieniała Dominika Gwit? Królowa metamorfoz kończy 30 lat!

Bądź zawsze na bieżąco z newsami! Zapisz się w Facebook Messengerze na dzienną dawkę najważniejszych informacji. Kliknij w link.