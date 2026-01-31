Tomasz Szczepanik, znany polski wokalista i lider zespołu Pectus, razem ze swoją żoną zdecydował się na wyjątkowy krok zamieszkania na Teneryfie, jednej z Wysp Kanaryjskich. Para postanowiła przeprowadzić się w miejsce, które oferuje zarówno bajkowe krajobrazy, jak i spokojne tempo życia.

Nowoczesna willa Tomasza Szczepanika

Dom Tomasza Szczepanika znajduje się w malowniczej lokalizacji na Teneryfie. Willa została urządzona w stylu nowoczesnym, z dużym naciskiem na funkcjonalność i otwartą przestrzeń. Dominują jasne barwy, drewno oraz przeszklone powierzchnie, które otwierają wnętrza na egzotyczny ogród i taras z widokiem na ocean. W środku domu można dostrzec artystyczny styl pary. Pomieszczenia są urządzone minimalistycznie, ale z wyraźnym akcentem na detale. Duże, panoramiczne okna sprawiają, że do wnętrz wpada mnóstwo naturalnego światła. Szczepanikowie postawili również na wygodne meble i stylowe dodatki, tworząc klimat sprzyjający relaksowi.

Ciepły klimat i nowy etap życia

Decyzja o przeprowadzce na Teneryfę miała związek z potrzebą zwolnienia tempa i cieszenia się życiem. Wyspy Kanaryjskie oferują Tomaszowi i jego żonie idealne warunki do odpoczynku i spędzania czasu razem.

Postawiliśmy na tę wyspę, bo tam przez prawie cały rok jest słoneczna pogoda. A sama wyspa jest piękna i interesująca, bo ma aż siedem stref klimatycznych, więc zachwyca różnymi przyrodniczymi atrakcjami - wyjawiła żona Szczepanika w wywiadzie dla 'Faktu'.

Teneryfa przyciąga ich nie tylko słońcem i oceanem, ale także przyjazną atmosferą i spokojem. Dom lidera zespołu Pectus został zaprojektowany tak, aby zapewnić maksymalną prywatność. Otoczony roślinnością i położony z dala od tłocznych kurortów, daje poczucie intymności i bezpieczeństwa. To miejsce, gdzie artysta może na nowo ładować akumulatory i tworzyć.

Przeprowadzka Tomasza Szczepanika na Teneryfę wywołała duże zainteresowanie wśród fanów. Wiele osób śledzi losy artysty, podziwiając nie tylko jego muzyczne osiągnięcia, ale także odważne życiowe decyzje. Dom na Wyspach Kanaryjskich to nie tylko miejsce do życia, ale także symbol nowego etapu i spełniania marzeń.

