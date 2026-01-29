Hana Cross otrzymała ostrzeżenia. Milczy o Brooklynie Beckhamie

Hana Cross to 27-letnia modelka, która zyskała rozgłos dzięki związkowi z Brooklynem Beckhamem, najstarszym synem Davida i Victorii Beckham. Ich relacja trwała około roku i zakończyła się w 2019 roku. W czasie trwania związku Cross była blisko związana z rodziną Beckhamów - uczestniczyła w rodzinnych wydarzeniach, była obecna na pokazach mody Victorii Beckham i była przyjmowana z serdecznością przez znajomych rodziny, w tym znanego szefa kuchni Gordona Ramsaya.

Była dziewczyna Brooklyna chciała opowiedzieć o rodzinie Beckhamów

Brytyjskie media ujawniły, że Hana Cross miała otrzymać dwie propozycje udzielenia szczerego wywiadu, w którym opowiedziałaby swoją wersję wydarzeń z czasu relacji z Brooklynem Beckhamem. Według informatorów, modelka chciała przedstawić swoją historię dotyczącą związku oraz sytuacji, jakie miały miejsce za zamkniętymi drzwiami domu Beckhamów. Relacja została przez nią opisana jako trudna i obciążająca emocjonalnie.

Była dziewczyna Brooklyna postanowiła milczeć po otrzymaniu „mocnych wiadomości”

Decyzja o rezygnacji z wywiadu miała zostać podjęta po otrzymaniu przez Hanę Cross licznych agresywnych wiadomości od internautów, a także pewnych sugestii ze strony rodziny Beckhamów. Według jej bliskiej znajomej modelka otrzymała również „mocne wiadomości” od strony Brooklyna, które miały ostrzegać ją przed byciem niedyskretną. To wszystko skłoniło ją do przemyślenia planów i ostatecznej decyzji o milczeniu.

Hana chciała opowiedzieć swoją historię, ale otrzymała mocne wiadomości od strony Brooklyna, ostrzegające ją przed byciem niedyskretną, więc przemyślała sprawę i zrezygnowała zdradziła osoba z otoczenia Hany Cross na łamach „Daily Mail”.

Brooklyn był czarną owcą rodziny i to miała być jej historia. Już wtedy istniały problemy między nim a rodziną dodał informator.

Warto przypomnieć, że niedawno autor książki o Beckhamach stanął w obronie Brooklyna i przyznał, że syn był manipulowany oraz wykorzystywany przez rodziców.

Informator mówi o napięciach w rodzinie Beckhamów

Według informatora „Daily Mail”, Brooklyn Beckham miał być „czarną owcą” w swojej rodzinie, a problemy między nim a resztą rodziny istniały już w czasie jego związku z Haną Cross. Sam Brooklyn, który obecnie marzy o karierze szefa kuchni, zasugerował w niedawnym wywiadzie, że napięcia w rodzinie mogą wynikać z osobistej niechęci między jego rodzicami - Davidem i Victorią - a jego żoną Nicolą Peltz. Dodatkowo, Brooklyn zarzucił swojej matce niestosowne zachowanie na jego ślubie z Nicolą, który odbył się w 2022 roku.

