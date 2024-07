Kuchnia Krzysztofa Rutkowskiego jest funkcjonalna. Detektyw lubi spędzać w niej czas:

Lubię gotować, ale nie są to potrawy wyszukane. Jak zaczynam gotować rosół, to robię go 7 godzin. Jestem perfekcjonistą, więc drobno kroję marchewki - mówi detektyw.