Domy gwiazd fascynują od zawsze, jednak niełatwo przekonać je do pochwalenia się swoimi wnętrzami. Omenie Mensah w programie "Domy Gwiazd" udaje się to już od pięciu sezonów. W tym najnowszym złożyła wizytę Krzysztofowi Rutkowskiemu. Jaka część domu detektywa zrobiła na niej największe wrażenie?

Najbardziej wytworny u niego był... garaż. Ogromny. Tam nie było samochodów, bo wszystkie stały na zewnątrz domu - było ich chyba z piętnaście. Co było ciekawe w tym garażu: kaski, hełmy, sprzęt bojowy, kamizelki, więc wszystko to, co duzi chłopcy lubią najbardziej.