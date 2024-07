Nie ma nic lepszego niż kobiecość podkreślona odpowiednimi akcesoriami takimi jak seksowne długie kolczyki, dodatki do włosów czy modne okulary przeciwsłoneczne. To one dopinają nasz look na ostatni guzik i podkreślają indywidualność. W ostatnim sezonie na topie są ozdoby wykonane z piór, takie jak naszyjniki i kolczyki. Świetnie komponują się z ubraniami w stylu boho. Polecamy również kwiatowe ozdoby do włosów dodające dziewczęcości.

Reklama

Czasem wystarczą zwykłe dżinsy, T-shirt i np. stylowy naszyjnik, aby wyróżnić się z tłumu. Specjalnie dla was wybraliśmy najgorętsze hity przecenionych akcesoriów i dodatków do 25zł z polskich sklepów: