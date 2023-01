Doda nie poszła na własną studniówkę. Wszystko przez... znanego aktora!

Kim jest nowy Łukasz z serialu "M jak miłość"? To pytanie nie jest zagadką, bo od kilku dni wiadomo, że nowym synem Marty Mostowiak ( Dominika Ostałowska ) jest Jakub Józefowicz. 26-letni aktor zadebiutował właśnie w 1417 odcinku serialu. Jednak fanom nie przypadł za bardzo do gustu... Czy chodzi o złą grę aktorską syna Janusza Józefowicza, a może powód jest zupełnie inny? Przeczytajcie, co o Jakubie sądzą fani serialu. Józefowicz w M jak Miłość Łukasz Wojciechowski syn Marty Mostowiak wreszcie wrócił do Polski! Jego powrót był sporym zaskoczeniem dla Marty i Budzyńskiego. Jednak jeszcze bardziej zdziwili się fani serialu, którzy nie zobaczyli lubianego Adriana Żuchewicza, a syna Janusza Józefowicza , Jakuba. Poprzedni aktor w ubiegłym roku po wielu latach zrezygnował z roli. Nie było to jednak jedyne odejście z " M jak Miłość" . Z serialem pożegnał się również Kacper Kuszewski, który od 18 lat wcielał się w rolę Marka Mostowiaka. Nowy Łukasz nie spodobał się wielu fanom serialu, którzy upust emocjom dali w sieci. Wielu widzów zauważyło, że poprzedni syn Marty miał ciemne włosy i kolor oczu, natomiast nowy jest blondynem. Internauci nie oszczędzili w sieci Józefowicza. Co napisali? Bez sensu ta akcja z Łukaszem... Dokładnie to już trzecia osoba która gra Łukasza trochę bez sensu Tamten Łukasz był ułożony, bił od niego spokój, a nowy wygląda na "cwaniaczka" i ma zupełnie inny sposób bycia W ogóle nie podobny do Łukasza... Dziwny ten nowy Łukasz jakby nie on.. straszny cwaniak.. Choć ilość negatywnych komentarzy wzięła górę, to pojawiły się również pozytywne wiadomości broniące Józefowicza. Fanką serialu nie jestem ale mi się gra aktorka Kuby podoba. Taki "cwaniaczek" ale w pozytywnym sensie Niezły z niego przystojniak. A mi się podoba wątek z Martą i Łukaszem,...