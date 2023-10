Doda od lat nie ukrywa, że jej dużym marzeniem jest fotel trenera w "The Voice Of Poland". Czy po odejściu z TVP Jacka i Joanny Kurskich ma szansę, by zostać jurorką? Już jakiś czas temu w jednym z wywiadów artystka stwierdziła, że Joanna Kurska nie darzy jej sympatią, co mogło wpływać na zablokowanie udziału piosenkarki w show. Czy teraz sytuacja się zmieni?

Doda o Marinie i "The Voice of Poland"

Czy Doda znów nawiążę stałą współpracę z TVP? Od jakiegoś czasu spekulowało się, że to Joanna Kurska nie zgadza się na udział gwiazdy w programach Telewizji Polskiej i to ze względu na osobiste antypatie. Wszystko jednak się zmieniło - Kurska odeszła niedawno z pracy, drzwi dla gwiazdy znów się otwierają... Co więc z "The Voice of Poland"? Czy jest szansa, że Doda rzeczywiście zostanie trenerką w nadchodzącej edycji?

Oj oby, słyszałam, że Marina tam ma usiąść. Może w kolejnej edycji się uda. Może zmieniają się osoby, które mi nie sprzyjały i zamykały przede mną drzwi. Może kiedyś uda się podzielić wiedzą w tym programie - mówi Doda w rozmowie z Party.pl.

A czy Doda wie, skąd u Joanny Kurskiej niechęć do niej?

Nie mam pojęcia, gdybym wiedziała, to bym potrafiła to jakoś rozwiązać, lub próbować wytłumaczyć, że jakkolwiek wymyśliła powód braku sympatii do mnie, to jest on irracjonalny - przekonuje gwiazda.

Posłuchajcie rozmowy z Dodą!

