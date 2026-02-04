O Dodzie w ostatnim czasie jest głośno, ale nie za sprawą kolejnych projektów muzycznych, a ogromnego zaangażowania w poprawę losu zwierząt w schroniskach. Gwiazda wykorzystuje swoją popularność, aby nagłośnić ten ważny temat i sprawić, że prawo realnie zmieni się na korzyść tych, którzy sami nie mogą o to walczyć. Doda nie tylko pojawiła się w Sejmie, by wziąć udział w posiedzeniu Nadzwyczajnej Komisji na rzecz zwierząt, ale spotkała się też z Ministrem Sprawiedliwości oraz Parą Prezydencką. Teraz przyszedł czas na następny krok! Doda właśnie zaangażowała się w kolejny projekt!

Doda zaskakuje wsparciem kolejnego projektu!

Doda jest jedną z popularniejszych artystek w polskim show-biznesie i wielokrotnie udowadniała, że w każdy projekt angażuje się w stu procentach. Sama o sobie mówi, że jest perfekcjonistką. Każde jej występy są zawsze doskonale przygotowane. jakiś czas temu Doda sporo mówiła o tym, że powoli zbliża się do decyzji o zakończeniu kariery muzycznej, ale to nie znaczy, że zamierza osiąść na laurach.

Artystka właśnie udowadnia, że swoją popularność może przekuć na ważny cel, bowiem zaangażowała się w sprawę ochrony zwierząt. Jej działania dotyczące sytuacji w schronisku w Bytomiu doprowadziły do realnej pomocy zwierzętom i odwołaniu dyrektorki. Nie tylko fani dziękują Dodzie za zaangażowanie i wsparcie, ale wszyscy są pod wrażeniem jej działań.

Teraz okazuje się, że piosenkarka idzie o krok dalej i chce pomagać też dzieciom. Zaangażowała się w "zebranie środków na immunoterapię, leki ratujące życie dzieci chorych na nowotwory, leczonych w Klinice Onkologii i Chirurgii Onkologicznej Dzieci i Młodzieży".

Doda ruszyła ze zbiórką na rzecz chorych dzieci

Tym razem Doda zaangażowała się zbiórkę leków dla dzieci, które walczą z rakiem. Jak wiadomo, komórki nowotworowe namnażają się błyskawicznie, dlatego ważny jest czas i odpowiednia terapia, która niestety nie jest refundowana, a wielu rodziców nie stać na nią dla swoich dzieci. Doda razem z fundacją Herosi zorganizowała zbiórkę na immunoterapię, aby dzieci miały szansę jak najszybciej otrzymać leki ratujące życie.

Dziś nie chodzi o statystyki ani hasła – dziś chodzi o życie dzieci. Światowy Dzień Walki z Rakiem. Dlatego razem z @dodaqueen zamieniamy słowa w działanie, które pomaga dzieciom. Startujemy ze zbiórką pomagam.pl/Doda na zakup nowoczesnych terapii, w tym immunoterapii, dla pacjentów @onkoimid czytamy na Instagramie

Zbiórkę można wesprzeć pod tym LINKIEM

