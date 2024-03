Za Dodą prawdopodobnie najlepszy okres pod kątem zawodowym. Płyta „Aquaria” wokalistki została świetnie przyjęta przez fanów. Zdaniem wielu dziennikarzy to jej najlepszy album studyjny. Tym bardziej trudno jest uwierzyć w doniesienia o końcu kariery. Jednak artystka nie zmienia zdania i utrzymuje, że już niedługo skończy działalność muzyczną. Nie oznacza to natomiast, że będzie odpoczywała już do końca życia. W rozmowie z naszą reporterką zdradziła, na czym skupi się po ostatnim materiale. Znów zaskoczyła.

Doda planuje film dokumentalny o sobie

Fani mogli zobaczyć Dodę w dwóch autorskich programach reality show, które pojawiły się na Polsacie. Wokalistka nadal koncertuje ze swoją płytą „Aquaria”. Pod koniec marca przyszła na galę wręczenia Fryderyków 2024 i wystąpiła przed publicznością razem ze Smolastym. Nasza reporterka zapytała gwiazdę w trakcie branżowej imprezy, czy jest zdecydowana, by zakończyć karierę. Artystka wydawała się bardzo przekonana. Dodała nawet, że czeka już na ten moment.

Tak, to jest na pewno ostateczna decyzja. Ale po tej kolejnej (przyp. red. – płycie). I bardzo się cieszę na nią – zdradziła Doda.

W dalszej części opowiedziała o albumie, który planuje wydać jako ostatni. Zapowiedziała, że będzie to zupełnie inny materiał, który zaskoczy wszystkich jej fanów. Oprócz tego wokalistka chce skupić się na rozwijaniu swoich produktów. To nie wszystko. Planuje też wyprodukowanie filmu dokumentalnego o sobie.

Teraz na pewno będę miała wolne, zanim wejdę do studia i nagram tę ostatnią płytę w ogóle zupełnie innym stylu, niż każdy się spodziewa. Chciałabym się skupić na nowościach moich perfum, bo będę robiła balsamy. (…) Trochę mam tego i chciałabym wyprodukować film dokumentalny o sobie – wyjaśniła.

Kiedy możemy spodziewać się produkcji o wokalistce? Obejrzyjcie nasz materiał wideo do końca. Warto przypomnieć, że po gali wręczenia Fryderyków Doda odzyskała nagrodę, którą w przeszłości przekazała na licytację WOŚP. Fani zrobili jej wielką niespodziankę.

