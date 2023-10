Aż trudno uwierzyć, że Doda bryluje w polskim show biznesie już od 20 lat! Poznaliśmy ją jako młodziutką dziewczynę - Doda wzięła udział w programie "Bar", a potem jej kariera nabrała już zawrotnego tempa. Przez te wszystkie lata wokalistka dostarczyła nam wielu pięknych momentów i wyjątkowych muzycznych wrażeń. Z okazji jej 38. urodzin mamy dla Was małe podsumowanie muzycznej kariery Dody! Wokalistka zdradziła nam, jakie momenty zostaną w jej sercu na zawsze.

Zobacz także: Doda znajdzie męża w 2022 roku?! "Cieszę się na mój kolejny wybór"

Doda swoje 38 urodziny świętuje wielkim sukcesem. Gwiazda właśnie pochwaliła się, że otrzymała Złotą Płytę za sprzedaż singla "Don't wanna hide"!

Dla wokalistki jest to niewątpliwie jeden z najpiękniejszych prezentów urodzinowych, jaki mogła otrzymać tego dnia! Jednak wspaniałych momentów w jej 20-letniej karierze jest zdecydowanie więcej. Jakie chwile pozostaną w jej sercu na zawsze? O tym opowiedziała nam sama Doda!

- Są takie chwile, które zapamiętam na zawsze. Jest to koncert ze Slashem, bo to było spełnienie moich najbardziej nierealnych marzeń. Po prostu z kosmosu. [...] Ale jest też mnóstwo innych momentów, które jakby dawały mi nadzieje i były w kontrze do wszystkiego innego - mówi nam Doda.