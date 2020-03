Doda zapowiada ostatnie koncerty! "Kiedy wrócę, nie wiem"

Doda kilka tygodni temu zapowiedziała przerwę w karierze! Artystka po raz pierwszy od początku kariery nie ruszy w letnią trasę koncertową. Ostatnie występy gwiazdy odbędą się w marcu! Kiedy artystka planuje powrót na scenę? W sieci pojawił się niepokojący fanów wpis!

Doda w marcu zagra tylko cztery koncerty z orkiestrą, promujące jej ostatnią płytę "Dorota" - w Łodzi, Szczecinie, Poznaniu i Oleśnicy. Potem przerwa! Gwiazda zawiesza koncertowanie, ale nie potrafi powiedzieć, na jak długo:

Kochani , marzec to OSTATNI MIESIĄC moich koncertów przed przerwą w karierze. Kiedy wrócę ,nie wiem🤷🏼‍♀️ale wiem jedno ...marzec zapowiada się wspaniale i nie może Was zabraknąć bo chce zapamiętać te chwile na kolejne długie miesiące bez sceny - napisała na Instagramie.

Czym spowodowana jest ta przerwa? Niektórzy sugerują, że Doda chce skupić się na pracy nad filmem "Dziewczyny z Dubaju", którego jest współproducentką. I rzeczywiście - prace nad obrazem są już mocno zaawansowane, ale tak naprawdę piosenkarka chce po prostu odpocząć!

Długo czekałam, by się w końcu na to odważyć. W końcu poczułam, że nie ulegnę żadnej presji, nawet swojej wewnętrznej. Chcę podróżować, odpocząć, zająć się produkcją filmów i zatęsknić. Pracuję od 13. roku życia, a koncertuję non stop od 20 lat - powiedziała w rozmowie z "Party" gwiazda.