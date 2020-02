Doda i Agnieszka Woźniak-Starak pogodzą się dzięki Marii Sadowskiej?! Jest komentarz piosenkarki

Nie jest tajemnicą, że Doda i Agnieszka Woźniak-Starak - delikatnie mówiąc - nie przepadają za sobą. Wszystko zaczęło się kilka lat temu, gdy między paniami doszło do szarpaniny w toalecie jednego z chorzowskich klubów. Od tamtej pory Doda i Agnieszka Woźniak-Starak prowadziły regularną wojnę.

Czy teraz pojawiła się szansa na pojednanie dwóch gwiazd? Rozjemcą miałaby być... Maria Sadowska!

Maria Sadowska pogodzi Dodę i Agnieszkę Woźniak-Starak?

Jak już wspomnieliśmy, w show-biznesie od lat trwa konflikt między Dodą a Agnieszką Woźniak-Starak. Panie niejednokrotnie spotykały się w sądzie na rozprawach, które dotyczyły różnych spraw, w tym między innymi pobicia i zniesławienia. Doda miała żal do swojej koleżanki głównie o to, że w programie "Na językach" w złym świetle pokazała jej rodziców.

Według "Życia na gorąco" być może już niedługo może dojść do pojednania zwaśnionych gwiazd. Jak to możliwe? Tygodnik twierdzi, że rozjemcą mogłaby być Maria Sadowska, wieloletnia przyjaciółka Agnieszki Woźniak-Starak, która teraz pracuje wraz z Dodą nad jej nowym filmem "Dziewczyny z Dubaju". Artystka wcześniej reżyserowała "Sztukę kochania" wyprodukowaną przez Piotra Woźniaka-Staraka. To właśnie praca nad tym filmem połączyła Marię Sadowską i rodzinę zmarłego w 2019 roku biznesmena.

Czy to możliwe, że Doda i Agnieszka Woźniak-Starak mogłyby się pogodzić?

Jedyne, co skupia naszą uwagę z Marią, jest nasz film. Ekipa jest sfokusowana na pracy, nie na plotkach - stwierdza Doda w rozmowie z Plotkiem.

Wygląda na to, że z pojednania nic nie będzie...

Maria Sadowska zaprzyjaźniła się z Piotrem Woźniakiem-Starakiem i jego żoną podczas pracy nad filmem "Sztuka kochania"

Teraz z kolei artystka współpracuje z Dodą oraz jej mężem przy filmie "Dziewczyny z Dubaju"