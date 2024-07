Nowy związek Dody wywołał wiele zamieszania w mediach. Artystka w tajemnicy utrzymywała relację, ale później zamieściła wspólne zdjęcie, z którego wynikało, że ukochanego przedstawiła rodzinie w święta. Gorącego Sylwestra w Gdyni zakochani spędzili razem, czym z kolei pochwalił się Emil Haidar. Zobacz: Nowy facet Dody pokazał zdjęcia ze wspólnego Sylwestra

Para powoli przestaje kryć się ze swoją miłością, a furorę zrobiło zdjęcie wokalistki na Instagramie, świadczące o tym, że zamieszkała z nowym wybrankiem. Spekulowano, że to Rabczewska wprowadziła się do Haidara, ale jak czytamy w najnowszym numerze "Flesza", zakochani wynajęli wspólnie apartament. Choć Doda może pochwalić się sporym mieszkaniem, do którego zazwyczaj wprowadzali się nowi wybrankowie, tym razem tak się nie stało, a wszystko z raczej oczywistych powodów:

Mieszkała tam z poprzednimi partnerami i niezbyt mile to miejsce jej się kojarzy - mówi znajoma gwiazdy magazynowi.

W tej sytuacji najbardziej współczujemy Edycie Górniak. Chyba za szybko wyciągnęła wnioski z plotek przeczytanych w tabloidach. Przypomnijmy: Górniak dogryzła Dodzie

