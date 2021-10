Doda zaczepiła fankę na ulicy! "Chyba mnie nie poznała" 

Zazwyczaj to fani zaczepiają swoich idoli, gdy mają okazję do zrobienia z nimi wspólnego zdjęcia czy powiedzenia im czegoś miłego. Tym razem to Doda skomplementowała swoją fankę. Po tym, co zobaczyła z radością zaczepiła ją na środku ulicy! Zobaczcie, co zwróciło uwagę najpopularniejszej piosenkarki w Polsce.

Chyba mnie nie poznała - stwierdziła po chwili Doda

Koniecznie musicie to zobaczyć!

Zobacz także: Doda na gali Rising Star. W zjawiskowej mini niewiele zostawiła wyobraźni

Doda zaczepiła fankę na ulicy

Doda ma bardzo dobre relacje z fanami. Może liczyć na nich od początku swojej kariery i nie raz powtarzała, że wszystkie nagrody muzyczne (a ma ich ponad 130) zawdzięcza zaangażowaniu swoich wielbicieli. Niedawno wywalczyli dla niej Przebój Lata Polsatu i RFM MF. Odbierając nagrodę powiedziała:

(...) przede wszystkim dziękuję moim fanom. Tutaj w Kielcach i przed telewizorami. Od tylu lat wspieracie mnie tak bardzo, mimo wszystko i zawsze mogę na was liczyć.

Fani Dody zdecydowanie się z nią nie nudzą. Artystka właśnie jest w trakcie sprzedawania skanu 3D swojego ciała w postaci tokenów NFT, a poszczególne części rozchodzą się dosłownie w sekundy. Doda podzieliła ciało na 400 kawałków a posiadaczem jego części może stać się każdy, kto zdecyduje się i... zdąży go kupić! Bonusami są także bilety na koncerty i możliwość zostania bliskim przyjacielem Dody na... Instagramie. O takim wyróżnieniu z pewnością marzy wielu jej fanów. Dziś to jednak Doda zaczepiła i skomplementowała jedną ze swoich fanek, którą zauważyła na ulicy. Jadąc samochodem przy rejestracji auta, które stało przed nią artystka zauważyła swój slogan "Królowa jest tylko jedna". Postanowiła odezwać się do fanki siedzącej w aucie i z radością krzyknęła:

- Hej, fajny napis masz z tyłu!

- Dziękuję bardzo - odpowiedziała fanka

Instagram @dodaqueen

Doda jednak była pewna, że nie została rozpoznana przez dziewczynę:

Słuchajcie, chyba mnie nie poznała

Mogło tak być, w końcu nie każdy i nie zawsze można być zaczepionym przez gwiazdę show-biznesu, i to jeszcze stojąc na światłach. Miła historia!

Instagram @dodaqueen

Zobacz także: Katarzyna Figura zachwyca się Dodą! Poznała ją w... Nowym Jorku. Jaki mają kontakt? "Bywało różnie"

Niedługo fani Dody będą mieli kolejną okazję do radości, ponieważ już w tej jesieni do kin wchodzi film "Dziewczyny z Dubaju", który miała okazję współprodukować. Premiera kontrowersyjnego obrazu w reżyserii Marii Sadowskiej już w listopadzie 2021. A na Party.pl możecie znaleźć sporo zdjęć z planu do filmu o głośnej dubajskiej seksaferze.