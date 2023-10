Katarzyna Figura zagrała jedną z głównych ról w nowym filmie Dody - "Dziewczyny z Dubaju". Czy było to pierwsze spotkanie dwóch największych seksbomb w naszym kraju? Okazuje się, że nie! Aktorka spotkała wokalistkę już lata temu i to w Nowym Jorku! Jak do tego doszło?

Katarzyna Figura zachwyca się Dodą!

Katarzyna Figura i Doda to mieszanka wybuchowa. Okazało się, że panie mają jednak ze sobą wiele wspólnego, a znają się od dawna - pierwszy raz spotkały się w Nowym Jorku i już wtedy bardzo polubiły. Czy tak jest do dzisiaj? Miały szansę pracować na planie "Dziewczyn z Dubaju", i jak przyznaje Katarzyna w rozmowie z Party.pl:

Bywało różnie.

Co mówi nam o Dodzie? Zobaczcie sami!

